黑熊身影曝光！4度闖山屋 林管處緊急封閉嘉明湖登山步道

2018年08月20日 19:21 中時 莊哲權 、 丁世傑

台灣黑熊爬上山屋廚房的置物架，完全不怕人。（天馬登山社提供）

又見黑熊！協助管理山屋的登山社人員18日晚間在向陽山屋近距離拍攝到黑熊在山屋內大搖大擺地爬上廚房置物架，完全不畏懼人的影像，這是10天內第4起，由於太過頻繁，為避免人熊衝突，臺東林管處宣布自8月22日起至9月5日止，緊急封閉嘉明湖國家步道全線15天，並全面暫停向陽、嘉明湖兩山屋及嘉明湖營地住宿申請。

臺灣黑熊繼8月9日晚間、11日凌晨現身向陽山屋廚房，經山屋人員驅離，17日凌晨0時許又有山友在嘉明湖山屋旁的倉庫目睹臺灣黑熊身影，隔日在山屋附近發現被熊拖出屋外的整理箱及黑熊排遺，沒想到18日深夜向陽山屋再度傳出黑熊出沒並，被拍下與人類近距離接觸，毫不畏懼的影像。

臺東林管處副處長黃群策表示，往年臺灣黑熊出沒山屋都屬偶發事件，但今年從9日迄今，短短10天已有4起，太過頻繁，恐怕是人類的作為已影響臺灣黑熊的習性。

為保全民眾及野生動物安全，臺東林管處預計於封閉的15天內，邀集野生動物生態及行為專家、登山團體、在地協作及山屋管理單位等，進行嘉明湖國家步道人熊衝突預防及山屋後續管理等相關措施之研商討論。

步道封閉期間，林管處也將黑熊頻繁進入的山屋環境進行改善，並增設多架紅外線攝影機監測記錄，臺東林管處再次呼籲，為避免人熊衝突，請山友務必妥善打包食物、廚餘不留山林，並收起好奇心，協助配合相關防熊措施。

據中央社引述台東林管處資料，台灣黑熊為雜食性動物，且以植物為主，一般會避開人類活動頻繁的地方，當野外食物較為缺乏時，若因人類食物的吸引（如廚餘、米、乾糧、蔬果等），黑熊會趁著夜間來覓食；牠們一旦發覺人類的食物好吃，則不會輕易離開，而且變得越來越大膽，對於人類不會懼怕躲避，因此增加人熊相遇的可能性，人熊衝突機會也增加。

林務局台東林區管理處副處長黃群策說，民國106年也發生台灣黑熊接近山屋，當時封閉步道一個半月。此次封路，對於已申請入山的山友，山屋住宿等費用將全額退費，待開放後享優先順序；並自即日起暫停受理申請入山。

(中時 )