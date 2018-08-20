高捷高雄站永久站履勘完成 5項須改善

2018年08月20日 19:22 中時 王思慧

交通部今日完成高雄捷運高雄車站永久站履勘作業，履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。履勘小組共提出須或建議改善事項計有13項。包括車站部分地面層的地坪不平整、風雨走廊側牆及出入口台鐵與捷運相互轉乘標示不足等。

交通部表示，這13項中，5項為「營運前須改善事項」、3項為「一般注意改善事項」及5項為「後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」部分，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」則請高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

營運前須應改善事項，包括車站部分地坪手孔及北側緊急逃生梯出地面層的地坪不平整、U-2層部分地磚間填縫未補實、號誌系統從臨時站切換至永久站之紀錄報告及安全評估報告(ISA)未提供；風雨走廊側牆及出入口臺鐵與捷運相互轉乘標示不足、地坪有泥沙，捷運公司滅火班人員救災時未配戴防煙口罩。

一般注意改善事項，包括U-3層新舊結構伸縮縫未延伸到地坪區域、往上手扶梯行進時有

雜音；北側逃生通道方向與U-2層逃生門開啟方向不一致；「 R11永久車站系統驗證與認證報告」名稱應為「R11永久車站機電系統驗證與認證報告」。

後續建議改善事項，則包括U-2層往商店區逃生動線標示與推開門方向不符；車站指標燈箱過高，不易辨識；廁所隔間的搗擺下方預留空隙過大；請台鐵、捷運公司、交通局三方研議各階段標示指引系統；加值售票機(AVATIM)前方未繪設排隊等待線。

交通部表示，本次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練分成二種情境，情境一為捷運高雄車站永久站月台層發生火災，產生濃煙，偵煙器及排風設備啟動，高雄捷運公司依據標準作業程序啟動緊急應變機制，通報消防隊救災；情境二為車站電力中斷剩10%維生照明及緊急照明，月台層旅客經由南北逃生通道逃生至安全出口，啟動公車接駁機制。今日模擬演練順利完成。

本次履勘範圍為高雄捷運高雄車站永久站，前經高雄市政府於今年7月26日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於8月2日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。交通部隨即籌組履勘小組，由路政司陳司長文瑞擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，並於8月10日召開前置會議，8月20日完成履勘作業。

(中時 )