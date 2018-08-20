40熟女愛上住持？ 網路交友你該注意４件事

2018年08月20日 19:08 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

不久前一則新聞，一名年屆40的單親媽媽，在交友網站「愛情公寓」邂逅一名林姓男子，兩人隨即陷入熱戀並發生關係，本以為春天終於來了，誰知眼前的「真愛」，實際身分竟是出家師父！一樁美事因此成了難理的感情糾紛，甚至鬧上法院。

網路交友的使用門檻低，且因為匿名、不用見面也能隨時聊天等因素，被拒絕的感受不會那麼強烈，讓許多用戶更勇敢追愛。《Science Advances（科學：前瞻觀點）》期刊2018年8月發表的一項研究，詳細描述了網路交友的「理想等級」，並發現無論男女，都傾向跟比自己高出25%「理想值」的對象聊天，換句話說，人們傾向透過網路交友尋找比自己更理想的伴侶。

雖說網路交友的確無遠弗屆、蘊含許多可能性，但潛藏的危機也不少，像是常聽到的詐騙、感情欺騙、照片與本人不相符等問題，到底想要安全網路交友，可以怎麼做？

選擇國內交友平台 收費其實是保障

尚凡國際公司（旗下有愛情公寓、iPair、SweetRing等交友平台）發言人張立表示，想要避免網路交友危險，第一步就是慎選交友平台，不論是交友網站還是App，其實都是一個半公開的場域，除了互動內容皆留有紀錄（但未經同意不會隨意公開洩漏），也有客服人員隨時提供線上協助。張立建議，用戶可盡量選擇國內、本土的交友平台，遇到問題時才不會求助無門，或出現語言不通的狀況。

另外，不少人喜歡使用免費的網路交友平台，張立表示，收費其實是一種安全保障，可以先過濾一些意圖不良的使用者，讓用戶在更單純的環境中交友。

遇問題速提出別隱忍 交友網站客服態度是關鍵

很多人網路交友時遇到問題，會自認倒楣，或因怕被人知道自己在網路交友，而選擇隱忍，張立提醒，向客服反應問題，甚至直接在平台上檢舉不當用戶，除了能保護自己，也能避免其他用戶繼續受害，建議大家不要害怕向客服反應問題。

同樣地，客服處理客訴的態度，也能反映平台的安全性。張立建議，要慎選回應快速、處理問題態度積極的交友平台。

建立健康心態：網路交友不是丟臉的事

有些人會覺得網路交友是件難以啟齒的事，好像代表自己在現實生活中交不到朋友，對此，張立說：「人都有社交需求，網路交友平台是一種工具，讓使用者可以擴大社交圈，不再受時間、地域限制。」他分享，過去曾有用戶在交友平台上結交許多好友，最後甚至每年辦桌聚會。因此建議大家，建立健康心態，網路交友其實一點都不丟臉。

評估自身狀態 莫心急交出個資

除了健康的心態，張立也建議，交友前應先評估自身狀態，如果彼此狀況相差太大（如年齡、興趣等）就要多留心；交友時多點耐心，建議最好先在平台上互動1～3個月，再交換私人領域的聯絡方式（如電話、Line、相約見面等），認識初期也應盡量避免透露自己的社經狀況；見面時，可以先選擇熱鬧、人多的公眾場合，並攜伴同行，都能大大降低網路交友的風險。

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(中時電子報)