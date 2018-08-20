台灣愛文芒果之父鄭罕池　獲總統褒揚令表揚

2018年08月20日 19:13 中時 莊曜聰

有台灣愛文芒果之父稱號的鄭罕池。(莊曜聰翻攝)

家住台南玉井，有「台灣愛文芒果之父」稱號的鄭罕池，在今年6月間過世，得年89歲，為表彰他生前對芒果產業發展的傑出貢獻，總統府在20日頒發褒揚令，並將他的生平事蹟也將列入國史記載；褒揚令由農委會副主委李退之代表總統府及行政院頒贈，由其獨子鄭彥輝與親友一同接受，場面隆重。

總統褒揚令涵蓋政治、軍事、學術、教育、藝術等各領域及產業別，分為明令褒揚及題頒匾額，受褒揚者的事蹟必須經行政院會議通過，鄭罕池因在農業的卓著貢獻獲得褒揚，上一位在相同領域的則是「西瓜大王」陳文郁。

農委會副主委李退之當場朗讀褒揚令內容，稱許鄭罕池是個資深農技專家，對推廣芒果育種，促進農業發展有卓著貢獻，他不藏私的性格及精神，致力於經驗的傳承，使農民有更好的收入，台南山區也因種植芒果有了發展，現在更是外銷的重鎮。

鄭罕池當年自行研發套袋防範病蟲害的方式，大大減少了農藥的使用量，並全力推廣，輔導農民種植，也成為風潮，現在多種水果也都會運用套袋方式來使其生長，李退之說，能獲得褒揚令可說是實至名歸。

鄭罕池的夥伴，已退休的前台南區農業改良場助理研究員劉銘峯也到場見證，他回憶起鄭罕池在1962年首度引進100株愛文芒果種植，最後僅存活4株，但他沒有放棄，3年後終於收成，逐步改善技術，終於有了今天的愛文芒果。

鄭罕池獨子鄭彥輝也繼續從事芒果栽種，面積約有8公頃，2名兒子在軍旅生涯退伍後將返鄉幫忙，將事業延續到第3代。

(中時 )