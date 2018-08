台北美食月將開跑 吃台菜拿好禮

2018年08月20日 19:12 中時 吳堂靖

台北市便利支付美食月9月開跑,10家台菜餐廳,攜手ezPay簡單付、friDay錢包、橘子支付等13家支付業者,推出限定優惠活動。(吳堂靖攝)

台北市便利支付美食月9月開跑!北市商業處以「Something You Dont Know About Taipei!」為主軸,邀請美食專家、在地達人推薦10家台菜餐廳,9月份更攜手ezPay簡單付、friDay錢包、橘子支付等13家支付業者,推出限定優惠活動,合力打造無現金支付的智慧城市。

美食聖經《米其林指南》今年首度將台北納入版圖,但台菜餐廳僅2家摘星,為了宣揚台北多元飲食風格,美食月以「米其林Something You Dont Know About Taipei」,透過美食平台、美食專家及在地達人推薦義興樓、儂來餐廳、 新東南海鮮餐廳等10家台菜料理,形塑台北美食城市意象。

台北市長柯文哲致詞表示,期盼以在地達人、美食家眼光,給予民眾更多元的台菜選擇,也提供給明年的《台北米其林指南》遴選參考,希望未來民眾出門只要一卡在手,甚至手機在手,就可以享用台北美食。

商業處表示,台北美食月活動自9月開跑,結合Hami Wallet、HappyCash有錢卡、icash2.0、LINE Pay、Pi拍錢包、Wali智慧錢包、一卡通、台灣 Pay、悠遊卡、歐付寶、橘子支付等13家支付業者,活動期間至指定的1500家餐飲店消費,即可參加抽獎,獎項價值高達65萬,歡迎民眾踴躍參加。

即日起至9月20日止,只要前往10家台菜餐廳,並上傳分享用餐照片至商業處粉絲團,即有機會獲得好禮,詳情請上「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團(www.facebook.com/tcooc/)查詢。

(中時 )