台北美食月將開跑 吃台菜拿好禮

台北市便利支付美食月9月開跑，10家台菜餐廳，攜手ezPay簡單付、friDay錢包、橘子支付等13家支付業者，推出限定優惠活動。（吳堂靖攝）

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台北市便利支付美食月9月開跑，10家台菜餐廳，攜手ezPay簡單付、friDay錢包、橘子支付等13家支付業者，推出限定優惠活動。（吳堂靖攝）

台北市便利支付美食月9月開跑！北市商業處以「Something You Dont Know About Taipei！」為主軸，邀請美食專家、在地達人推薦10家台菜餐廳，9月份更攜手ezPay簡單付、friDay錢包、橘子支付等13家支付業者，推出限定優惠活動，合力打造無現金支付的智慧城市。

美食聖經《米其林指南》今年首度將台北納入版圖，但台菜餐廳僅2家摘星，為了宣揚台北多元飲食風格，美食月以「米其林Something You Dont Know About Taipei」，透過美食平台、美食專家及在地達人推薦義興樓、儂來餐廳、 新東南海鮮餐廳等10家台菜料理，形塑台北美食城市意象。

台北市長柯文哲致詞表示，期盼以在地達人、美食家眼光，給予民眾更多元的台菜選擇，也提供給明年的《台北米其林指南》遴選參考，希望未來民眾出門只要一卡在手，甚至手機在手，就可以享用台北美食。

商業處表示，台北美食月活動自9月開跑，結合Hami Wallet、HappyCash有錢卡、icash2.0、LINE Pay、Pi拍錢包、Wali智慧錢包、一卡通、台灣 Pay、悠遊卡、歐付寶、橘子支付等13家支付業者，活動期間至指定的1500家餐飲店消費，即可參加抽獎，獎項價值高達65萬，歡迎民眾踴躍參加。

即日起至9月20日止，只要前往10家台菜餐廳，並上傳分享用餐照片至商業處粉絲團，即有機會獲得好禮，詳情請上「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團（www.facebook.com/tcooc/）查詢。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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