Lara睽違6年獸性出輯 砍掉甜美嗓音獨立回歸

2018年08月20日 19:29 中時 蔡琛儀

Lara到台南鹽山取景拍MV。(妹妹娃娃多媒體提供)

梁心頤(Lara)睽違6年將推出全新專輯《千面獸》，強勢回歸樂壇，她離開主流公司，當起老闆打理自己的演藝事業，有人質疑她曝光度似乎減少，她則回應：「以前的我比較常出現在報紙電視，所以會認為我比較忙碌，現在的我在做那時10倍的事情。」

Lara說，以前她只負責唱歌演戲，現在學會自己籌備演唱會、發專輯、拍電影，「像鴨子划水，在大家看不到的地方紮了很多很多根，我吸收的養份也增加了，大家檯面上看得到的果實只會更有層次、豐富，嘗了就知道。」

專輯同名單曲〈千面獸〉是她沈澱心情後的作品，她表示，以前總讓心中的「千面獸」亂跑，不理智到最後以不好結果收場，工作遇到挫折也內化成負面情緒而自暴自棄，如今學會與這隻野獸和平共處，「不壓抑也不被牽著走，一種穩定的釋放。」因此在唱腔上，她也一改過去的甜美風格，一遍遍被要求重唱只為喚醒「千面獸」，就算破音都被允許。

這也是她出道13年來首次挑戰現代舞蹈豐富整首歌視覺畫面，Lara自評柔軟度不錯，只是需要克服心理障礙；她第一次上課時認真模仿老師動作，卻被糾正：「我沒有要教你舞步，是要妳聽音樂去感受身體想說什麼！」但她也漸漸從只能做暖身操，到後來領悟歌曲與動作的自然搭配，成功即興跳完一首三分鐘的歌。

(中時 )