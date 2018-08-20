高雄》回應呂秀蓮建議？ 韓國瑜用太平島還3千億債具體作法曝光！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(中時資料照片)

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中時電子報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜曾提出開發太平島，來償還高雄3千億債，引來民進黨批評。前副總統呂秀蓮日前則建議韓國瑜，認真蒐集太平島各種天然資源資訊，以證明構想有所本。韓國瑜今曝光具體作法，國際聯合開發，是解決南海爭議的關鍵。更強調他所有的思路，就是要如何繁榮高雄。

蔡總統出訪中南美洲前說，「不管壓力再大，都不可能封鎖台灣人走向世界的心願。」韓國瑜表示，他提出高市府成立南海資源開發股份有限公司，難道不也是同樣展現台灣人走向世界的決心嗎？面對高市府的鉅額負債，一個負責任的市長參選人，當然必須勇敢提出具體解決之道。

如何還3千億債？韓國瑜之前建議，太平島隸屬高雄市旗津區，估若股票上市，靠著蘊藏200億桶石油與豐富礦產，可解決高雄的債務，但還需中央政府同意、太平島周邊國家同意。高市府一毛錢都不用出，授權出去就好。越南、委內瑞拉也都是如此做的。

根據國際機構推估，南海蘊藏177億噸原油，堪稱「第2個波斯灣」，南海蘊藏的各種天然氣，含量約25.5兆到56.6兆立方公尺。

另針對前總統陳水扁的質疑，韓國瑜指出，高雄市的經濟發展，他曾提出「南南合作」，台灣南部的縣市以高雄市當領頭羊，與大陸南部省分、東南亞國家進一步加強合作。而高雄市成立南海資源開發股份有限公司，就是「南南合作」重要的一環。只有失敗主義者，才會說開發太平島不可行，只要行政院給高市府開綠燈，高雄市的南海資源開發股份有限公司，可透過國際共同開發。

韓國瑜在Yahoo論壇投書強調，太平島存在重大爭議，就不去碰，根本是鴕鳥心態。南海資源開發股份有限公司未來募集資金的對象，將包括所有在南海主張有主權的聲索國，以及全世界各國的主權基金和大型石油公司、石化公司。「國際聯合開發，才是解決南海爭議的關鍵！」

(中時電子報)

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