菲董、凱文哈特、James Harden 愛上這支表

引領嘻哈時尚的菲董，佩戴以F1賽車為靈感的RM70-01陀飛輪腕表。（擷自 Pharrell Williams IG）

友善列印
中時
脫口秀諧星凱文哈特佩戴Richard Mille RM035美國限定版腕表。（擷自Kevin Hart IG）
大鬍子NBA球星James Harden佩戴Richard Mille RM011 Lotus F1腕表。（擷自 James Harden IG）
菲董佩戴以F1賽車為靈感的RM70-01陀飛輪腕表，約2400萬元台幣。（Richard Mille提供）
Richard Mille RM011 Lotus F1腕表。（Richard Mille提供）
Richard Mille RM 035美國限定版腕表。（Richard Mille 提供）

★菲董

菲董（Pharrell Williams）早在2006年就把Richard Mille寫進歌詞裡，多年來佩戴無數Richard Mille腕表，藏品相當豐富，近日他佩戴一只RM70-01陀飛輪腕表，該表是以拿下四座F1賽車冠軍的賽車手Alain Prost為繆思，扇型表盤和里程表的設計即是源自F1賽車，全球限量30只，約2400萬元台幣，完美詮釋嘻哈富豪不凡的潮流品味。

★Kevin Hart

脫口秀諧星凱文哈特（Kevin Hart）也是腕表收藏表，最近他佩戴Richard Mille RM 035美國限定版腕表，是品牌向網球明星納達爾（Rafael Nadal）致敬所設計的表款。

★大鬍子NBA球星James Harden

日前才剛訪台的大鬍子NBA球星James Harden，近日在IG貼出他佩戴Richard Mille RM011 Lotus F1腕表，這款是品牌為代言人F1賽車手Romain Grosjean設計的表款，採用NTPT奈米碳纖維打造，極輕且超堅固。

(中時 )

Lara睽違6年獸性出輯 砍掉甜美嗓… 5天累積4萬觀眾！林俊傑刷新獅城…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。