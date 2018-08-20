菲董、凱文哈特、James Harden 愛上這支表

2018年08月20日 19:29 中時 陶福媛

脫口秀諧星凱文哈特佩戴Richard Mille RM035美國限定版腕表。（擷自Kevin Hart IG）

大鬍子NBA球星James Harden佩戴Richard Mille RM011 Lotus F1腕表。（擷自 James Harden IG）

菲董佩戴以F1賽車為靈感的RM70-01陀飛輪腕表，約2400萬元台幣。（Richard Mille提供）

Richard Mille RM011 Lotus F1腕表。（Richard Mille提供）

Richard Mille RM 035美國限定版腕表。（Richard Mille 提供）

★菲董

菲董（Pharrell Williams）早在2006年就把Richard Mille寫進歌詞裡，多年來佩戴無數Richard Mille腕表，藏品相當豐富，近日他佩戴一只RM70-01陀飛輪腕表，該表是以拿下四座F1賽車冠軍的賽車手Alain Prost為繆思，扇型表盤和里程表的設計即是源自F1賽車，全球限量30只，約2400萬元台幣，完美詮釋嘻哈富豪不凡的潮流品味。

★Kevin Hart

脫口秀諧星凱文哈特（Kevin Hart）也是腕表收藏表，最近他佩戴Richard Mille RM 035美國限定版腕表，是品牌向網球明星納達爾（Rafael Nadal）致敬所設計的表款。

★大鬍子NBA球星James Harden

日前才剛訪台的大鬍子NBA球星James Harden，近日在IG貼出他佩戴Richard Mille RM011 Lotus F1腕表，這款是品牌為代言人F1賽車手Romain Grosjean設計的表款，採用NTPT奈米碳纖維打造，極輕且超堅固。

(中時 )