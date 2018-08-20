酗酒夫涉性虐、家暴 母女3人不堪忍受逃離魔掌

在彰化縣議員張雪如（右）陪同下，小娟（化名）帶著兩名女兒現身控訴丈夫種種家暴惡行。（謝瓊雲攝）

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在彰化縣議員張雪如（右）陪同下，小娟（化名）帶著兩名女兒現身控訴丈夫種種家暴惡行。（謝瓊雲攝）

結婚8年的小娟（化名），因不堪丈夫長期惡言相向，甚至對她性凌虐致下體出血還不准就醫，近來也開始對兩個女兒吼叫、粗暴對待，她不願再隱忍，父親節當天帶女兒們從北部到中部投靠親友，並向彰化縣議員張雪如求助，申請緊急家暴令並解決長女的就學問題。

阿娟指控，與小5歲的丈夫育有兩女，婚前交往5年期間，感情甜蜜雖偶有爭吵但不致失控，婚後不到一個月，對方就性情大變，稍有不順他意就抓狂暴跳如雷，罵她、打她；前年還曾把按摩棒硬塞入陰道深處，導致撕裂傷血流不止還不准她急診就醫，事後她前往醫院止血後驗傷，但因當時母親罹癌病危，她選擇隱忍未告知其他家人。

她泣訴，婚後前兩年都靠她工作養家，後來丈夫開始工作後，卻逐漸染上酗酒、賭博惡習，常借酒裝瘋亂發脾氣，去年底甚至在浴室裡猛抓住大女兒的頭撞浴室地板，年初也曾拿熱湯潑灑導致小女兒腿部紅腫，只因不滿女兒洗澡玩冷水、不把飯吃完。

最近丈夫的惡行惡性變本加厲，常叫她去死、甚至當著孩子面把她打到流血，揚言要殺了女兒，小女孩們也似懂非懂說爸爸很壞、很可怕，不想住在一起；月初她決定瞞著家人從北部躲到中部投靠親友，並向警方報案，希望能離婚並爭取到兩個孩子的監護權。

張雪如表示，小娟外貌清秀個性柔順，對她的遭遇感到非常不捨，呼籲受暴婦女千萬別為了孩子隱忍，要勇敢求助；由於小娟第一時間申請的是一般保護令，她將協助改依性侵家暴個案申請緊急保護令，再依特殊個案協助辦理轉學籍不轉戶籍，解決女兒們的就學問題。

彰化縣社會處回應，為保護當事人且涉及性侵家暴個案，不便透露案情細節，不過已針對通報內容進行雙方訪查，個案所申請的緊急保護令也依程序受理中。

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(中時 )

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