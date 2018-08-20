亞運》男籃教頭帕克：目標只有闖進4強

2018年08月20日 19:22 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

隨著20日大勝香港31分，取得雅加達-巨港亞運預賽2連勝，中華男籃外籍教頭帕克賽後放出豪語，「當前我們的目標就是闖進4強！現階段先要拿到預賽3戰全勝，我清楚還有很長的路要走，但我們的信念夠強大，絕對可以做到！」

帕克強調，從今天遭遇香港比賽當中，可以清楚看出中華男籃的成長，尤其是在防守，「這場比賽應該是我看過中華隊最棒的防守，像是上半場我們讓香港三分球投10中1，也只拿23分，充分做到我在賽前開給他們的要求。」

除了防守表現出色，帕克更對中華男籃全場26次助攻相當滿意，「我想這應該相當罕見，代表我們願意分享球權，不會只想單打獨鬥，我相信憑藉我們當前的防守與助攻表現，絕對可以達到我們設定的最終目標，就是闖進4強。」

中華男籃過去7次參加亞運，最佳名次就是第5，還沒嘗過闖進亞運4強滋味，如今帕克卻發豪語，就算還沒跟預賽最後1個對手卡達交手，他看來卻是勝券在握，完全忘記這次亞運當中，中華男籃無奈少了因傷缺陣的戴維斯。

「我知道面對卡達將是很大挑戰，他們是年紀較大，也有高大身材的對手，」帕克說，「中華隊想要擊敗卡達，我想應有3大要素，就是防守、籃板與轉換快攻，尤其是必須用積極跑動，把速度打快一點，我們就有很大機會擊敗卡達。」

事實上，假如中華男籃25日真的擊敗卡達，將以C組第1身分晉級8強，對手很有可能是實力較弱的敘利亞，闖進4強確實並非夢想，就看接下來中華男籃是否可以達到帕克所開出的目標，拿下亞運史上首次男籃4強門票。

(中時電子報)