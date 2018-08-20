《實習醫師鬥格》遇鬼！吳東諺親身經歷 林柏妤不怕鬼只怕牠

2018年08月20日 19:27 中時 林淑娟

吳東諺。（民視）

林柏妤。（民視）

夏宇禾。（民視）

《實習醫師鬥格》演員魏林柏妤慶生。（民視）

民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》為了因應農曆七月，拍攝在醫院上演遇鬼記，夏宇禾、吳東諺、徐謀俊、陳芊羽光讀劇本就緊張不已，唯一淡定的就是林柏妤，她表示自己的八字很重，從來也沒有遇過覺得怪怪的事情，所以膽子很大在現場超級man的，但為了表現很害怕的樣子，只好把恐懼想像成「巨大蟒蛇」，呈現害怕又驚恐的樣子。

游泳好手吳東諺說，17歲時在游泳池打工擔任救生員，某一天剛下班，要跟同事到游泳池的閣樓收東西準備回家時，發現員工櫃子通通被打開了，平常暢通無阻很厚重的逃生門，被關了一半，正當他覺得害怕的時候，突然傳來咳嗽聲，他們抓了隨身包包往外衝，後來得知前一手的業者經營時，曾經發生有人在裡面溺斃，現在回想起來還是覺得很害怕。還好他在《實習醫師鬥格》跟徐謀俊都是搞笑歡樂演出，才讓他安心不少。

剛過31歲生日的林柏妤，日前劇組也在拍戲空檔幫她慶生，讓她又驚又喜，也說完過30歲的生日，就希望身邊的人大家都能幸福平安，被問到劇中「靈異事件」的看法，她表示從小被媽媽抓著陪看靈異節目看到很有陰影，讓她從小睡覺就盯著牆角看，十分害怕，後來長大讓她發現其實「靈異節目」都是唬人的，她最後就不看也不會害怕了，但也默默說「我自己是不是太man了！」。

陳芊羽則說有被鬼壓床經驗，她回憶一次太累在房間睡覺卻一直聽到有人喊「陳芊羽」，她一度以為是媽媽在叫她，還回嘴說「不要吵啦！」沒想到呼喊她的聲音卻越來越大聲，當她想起身時卻發現全身動不了，當下她也很冷靜的想說撐過去、再讓自己睡著，催眠自己說「應該是夢一場！」她說若非劇中有「靈異事件」的連結，否則真的很想忘掉這件事。

(中時 )