以色列名模情定日月潭 攝影師男友驚喜求婚

以色列名模佐瑪被攝影師男友驚喜求婚，情定日月潭。（翻攝網路）

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佐瑪被求婚後，喜悅之情溢於言表，羨煞眾人。（翻攝網路）

擁有43萬粉絲的以色列名模佐瑪（Bar Zomer）受觀光局之邀，到台灣踩線旅遊，一路從北部玩到中部，昨日在日月潭觀光，攝影師男友意外驚喜求婚，讓佐瑪感動落淚，這段求婚照片一PO上網路，立刻吸引7萬多人按讚，2千多人留言，也讓日月潭美景在以色列爆紅。

觀光局駐新加坡辦事處為推廣中東旅遊市場，邀請以色列名模佐瑪來台踩線，希望透過網路行銷，讓以色列人了解台灣好山好水與美食，帶動中東旅客來台。

轄區涵蓋中東的駐新加坡辦事處主任林信任表示，佐瑪在以色列除了是名模外，也是網紅，觀光局除安排佐瑪體驗台北市饒河街夜市與華山藝文特區外，也安排搭乘台灣高鐵深入中台灣。

昨天佐瑪抵達日月潭並下榻涵碧樓，十分喜愛並陶醉天然的湖光山色，她的攝影師男友柯恩（Aviv Cohen）決定利用天時、地利與人和情景，舉行浪漫求婚記。

觀光局駐新加坡辦事處獲悉後，透過飯店協助祕密安排這場求婚橋段。當夕陽餘暉時，柯恩跳入飯店泳池，從池中取出預先準備好的戒指，向佐瑪下跪求婚。讓佐瑪又驚又喜，感動拭淚地同意這場浪漫求婚。

林信任說，佐瑪昨天把求婚影片上傳到Instagram，迄今已超過88萬名網友觀看，不僅意外讓台灣的日月潭成當地的熱門搜尋地點，這段有如王子向公主的浪漫求婚記，也被以色列各大媒體與社群網站報導。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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