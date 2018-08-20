亞運》蘇柏亞復仇摘金 秘密武器打得老韓潰不成軍

2018年08月20日 19:51 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

蘇柏亞20日在女子53公斤級一路過關斬將，決賽再以「秘密武器」正拳攻擊打得南韓選手河旻娜措手不及，最終不但報了今年兩敗之仇，更為中華隊添得一面金牌。

蘇柏亞在亞運金牌戰擊敗南韓選手，報了今年兩度落敗之仇。(杜宜諳攝)

今年2月才進入國家訓練中心的蘇柏亞，短短半年就蛻變成為「神力女超人」，大軍開拔來雅加達之前就被總教練蘇泰源視為奪金希望，果不其然，蘇柏亞8強賽將對手擊傷，4強逆轉勝，決賽第一回合突襲式攻擊取得優勢，第二回合再以密集的正拳打在對手胸口，頓時將河旻娜打矇，蘇柏亞趁機瘋狂取分大幅度拉開領先優勢，最終以19分之差大勝。

蘇柏亞賽後受訪時表示，「感謝這半年來幫助我的蘇教練、隊友以及我的父母親，沒有他們的鼓勵，我恐怕就會半途而廢了。」

蘇柏亞說，「小學3年級在母親的鼓勵下選擇練習跆拳道，母親認為女生學會跆拳道能保護自己，但剛開始練習的時候好累好痛苦，爸爸看得好不捨，好幾次勸我放棄，但自己在想了想之後決定堅持下去，不過這半年來在蘇教練的高壓訓練下三天兩頭的流眼淚，但也好在有蘇教練的加強訓練，我才有辦法從以往的被動反擊提升為主動加壓攻擊，這都是我半年來的蛻變。」

蘇柏亞表示，「以前我只會前踩攻擊，現在我不但能靠著前踩攻擊破解對手防線，還能夠雙腳兩中端和高端變化踢擊，加上正拳的擾亂式突襲，現在可以攻防兼備了。」

蘇泰源強調，蘇柏亞在今年的亞錦賽和韓國公開賽都慘敗在河旻娜的腳下，這次靠著秘密武器打亂對方節奏，才能有驚無險地拿下金牌。其實蘇柏亞的身材條件絕佳，而且可塑性非常高，這次雖然拿到金牌，但還有很多缺失需要改進，接下來將全力備戰2020年東京奧運，希望能讓台灣跆拳道重新回到以往光輝時刻。

(中時電子報)