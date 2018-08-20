音色細緻優雅 柏林愛樂四重奏強勢回歸

2018年08月20日 20:05 中時 趙靜瑜

室內樂是交響樂團的基礎核心，也是培養演出默契的最好組合，由柏林愛樂成員組成的柏林愛樂四重奏即將訪台，成員由柏林愛樂交響樂團最資深的樂團首席史塔布拉瓦（Daniel Stabrawa）領軍，加上弦樂各聲部頂尖好手組成，音色細緻優雅，經常讓人想起已經解散的維也納阿班貝爾格弦樂四重奏。

柏林愛樂四重奏自1985年成立以來，演奏足跡遍及歐洲大陸、北美、南美、和亞洲，並定期受邀在紐約卡內基音樂廳、倫敦維格摩爾音樂廳（Wigmore）、薩爾茲堡音樂節等重要場合中演出。小提琴首席丹尼爾．史塔布拉瓦表示，在弦樂四重奏的追求裡，「我們詮釋的不光只是樂譜裡的音符，還有身為音樂家對這些作曲家音樂的感受，希望可以跟更多樂迷分享。」

柏林愛樂四重奏今年成員除了中提琴改成柏林愛樂中提琴首席阿米哈伊‧葛洛茲（Amihai Grosz）之外，其他三位都跟去年一樣，史塔布拉瓦1983年進入柏林愛樂，並自1986年起擔任樂團首席至今，歷經了卡拉揚、阿巴多、拉圖三位音樂總監，是柏林愛樂交響樂團最資深的樂團首席。

第二小提琴克里斯提安‧許塔德曼（Christian Stadelmann），1985年進入柏林愛樂，並自1987年起擔任第二小提琴首席。大提琴家迪特馬‧許瓦克（Dietmar Schwalke）則是1994年進入柏林愛樂至今。

柏林愛樂四重奏將於11月12日在台北國家音樂廳演出，帶來曲目包括海頓弦樂四重奏《日出》、舒伯特弦樂四重奏《羅莎蒙》、徳沃札克弦樂四重奏《美國》，這三首作品都是史上弦樂四重奏的經典之作。詳情請洽主辦單位傳大藝術（02）2771-5676。

(中時 )