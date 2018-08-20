陸翁探遠嫁女遊台北 吃完牛肉麵忘了路警助團圓

2018年08月20日 19:58 旺報 孫曜樟

大陸余姓老翁來台探望遠嫁至嘉義的女兒，日前女兒便帶著 父親北上觀光遊玩，並在西門町的一家旅館投宿，翌日余翁自行出去吃牛肉麵，竟忘了回旅館的路而徘徊街頭，民眾見狀即向萬華警分局武昌所報案，經員警協助很快的找到余女來派出所接回父親，兩人對台灣員警的熱心幫忙則是留下深刻印象。

警方表示，萬華分局武昌街派出所日前接獲民眾報案，指稱在洛陽街六十七號牛肉麵店前有位老先生需要協助，警員賴譽中及吳秉宸獲報趕到場，見1名老翁獨自徘迴牛肉麵店前，經探詢得知老先生姓余(八十二歲)，前從大陸來臺灣探望嫁到嘉義的女兒余x瑛(四十歲)，由女兒陪他北上觀光遊玩。他早上因肚子餓便自己外出找食物，但在吃完牛肉麵後卻忘了回旅館的路。

因余翁身上沒有攜帶任何證件、聯絡資訊，賴員等人只好先載他回派出所休息，再透過外僑入出境查詢系統核查、比對老人家身分，但均查無所獲，就在此時，賴員靈機一動，打電話到移民署台北市專勤隊詢問有無尋人資訊，專勤隊立即回應稍早有1名余姓女子至該隊部找尋老父下落。

員警經核對雙方姓名、外型特徵，確認正是余翁無誤，專勤隊立即協助聯繫余女，不久余女趕至派出所，她見到老父親一切平安才放下擔心，在安心之餘兩人對臺灣警察的積極、熱心都留下深刻印象。

(旺報 )