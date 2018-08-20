維也納少年合唱團帶來巴西陽光！指揮路易茲‧德‧郭多益首度率團演出

2018年08月20日 20:17 中時 趙靜瑜

招牌青春水手服，天真無邪的歌聲，來自多瑙河畔傳唱超過500年的音樂小天使維也納少年合唱團將再度展開台灣巡演，帶來動人聖歌與各國民謠。值得一提的是，今年帶團的指揮是來自巴西的路易茲‧德‧郭多益（Luiz de Godoy），將為維也納少年合唱團帶來南美的陽光。

郭多益表示，與維也納少年合唱團一起工作，「最開心的是充滿笑聲。」郭多益說，男孩合唱團總是特別開放和好奇，「維也納少年合唱團中有來自不同國家的孩子，但他們都有相同的音樂興趣，無論他們是來自阿爾巴尼亞，印度還是奧地利。而且都很專業。」

郭多益出生於巴西，從小就是兒童合唱團團員，就讀聖保羅市立音樂學校，之後於巴西、德國與葡萄牙的大學得到學位，最後到維也納音樂大學進修。2016年他榮獲奧地利爾文‧奧特納（Erwin Ortner）合唱指揮大獎，開始成為維也納少年合唱團指揮，同時也擔任維也納音樂廳合唱團與維也納國立歌劇院合唱學院的指揮。德‧郭多益表示，「音樂是我生命中最重要的養分，因為音樂是上天給予人類的恩典。」

維也納少年合唱團創立於1498年，至今已有520年悠久歷史，是世界上最著名的合唱團之一，史上有相當多知名音樂家年幼時都曾加入該團，包括「交響曲之父」海頓以及「歌曲之王」舒伯特等等。維也納少年合唱團由9至14歲的男童組成，目前分成海頓、莫札特、舒伯特以及布魯克納四個團巡迴全球各地演出，今年輪到莫札特團訪台。

傳大藝術總經理周敦仁表示，維也納少年合唱團在玉山銀行贊助下來台巡演，這次帶來的曲目相當多元，除聖歌以外，還包括迪士尼電影《歡樂滿人間》中獲得奧斯卡最佳歌曲獎的〈煙囪之歌〉、蓋希文歌劇《波吉與貝絲》中具有爵士與藍調風歌曲〈我一無所有》、伯恩斯坦音樂劇《西城故事》中的暢銷曲〈某處〉，另外還有約翰‧史特勞斯二世的《維也納森林的故事》、《皇帝圓舞曲》以及台灣歌曲。

周敦仁表示，該團沒有因為五百年傳統而停止追求創新，從今年的曲目看起來，可以感受維也納少年合唱團求新求變的開放態度。

維也納少年合唱團將於10月10日在新竹市演藝廳，11日在屏東演藝廳，13日在台南市文化中心，14日在台中市中山堂，16日在台北國家音樂廳。

(中時 )