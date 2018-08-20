鹿希派「炸市府」毀星途 吳宗憲痛心要兒退出演藝圈

2018年08月20日 19:59 時報周刊 林彥君

吳宗憲的19歲兒子吳睿軒（鹿希派）因19日在IG發文，以「炸台北市政府」一席言論引起社會恐慌。鹿希派20日在吳宗憲主持的《綜藝大熱門》錄影前對事件說明，鹿希派表示，對不起社會大眾，並二度鞠躬道歉，吳宗憲則表情憔悴，多次紅了眼眶，他表示原本和兒子同台錄影，是要幫他宣傳新專輯，憲哥說：「沒想到今天也是他宣布離開演藝圈的記者會」。

鹿希派表示，他過去當4個月的軍事訓練役，他否認自己是軍事迷，私下不會玩槍、也不會做炸彈，「我並不是恐怖份子」，而他也在19日主動到警局做筆錄，他解釋因為知道女友身體沒有大礙，才發文開玩笑，「當時的心態是純屬好玩，也是軍營同袍間的笑話」。吳宗憲則是在旁沉著臉表示：「兒子，你真的不好笑，要講幹話，你也要夠屌。」

鹿希派說，沒想到自己無心的玩笑話，會引起恐慌，「新聞出來才知道事情大條，不但形象破滅，也引起恐慌，讓人覺得台北不安全，非常自責」，認為自己輕挑的發文，行為太愚蠢、太白痴，他表示非常內疚，才剛發片，就把自己搞砸，很對不起爸爸跟姊姊，「讓爸爸丟臉，讓家人丟臉」，而他的女友究竟是生什麼病就醫，他低調表示：「這部分不提供」。

吳宗憲表示，很難得有機會遇到事情，是他無法用言語表達，他要讓兒子面對大眾解釋清楚，他痛心說：「這次錄影記者會，就像預知死亡事件」，他表示最不能原諒的過錯就是愚蠢，並用5次「愚蠢」形容鹿希派的行為，他說：「捅了這個簍子對我來講很愚蠢，頭腦浮現愚蠢、愚蠢、愚蠢，怎麼這麼愚蠢？怎麼會洩露『吳宗憲的兒子是個蠢蛋』的秘密呢？」

憲哥沈痛對兒子表示，「我以前的所有抵抗及說法，在你面前全部潰敗，我再也堅強不起來，都是我一個人在扛，就這麼簡單，男人要有肩膀，順便宣布『以後不麻煩大家』，不要再做公共發行的事，演藝圈不需要你這種咖，對不對？多不了你一個人，也差不了你一個人，去做生意或做設計，我們藝能界不需要你這樣的人。」

憲哥認為，也因為鹿希派是吳宗憲的兒子所以很倒霉，他表示現今社會百態，類似事件真的太多，「但是你是吳宗憲的兒子，就不應該這樣做」，鹿希派在旁點頭，不發一語。憲哥平時謹言慎行，希望成為家中孩子的榜樣，也透露家教就是：「爸爸怎麼做，你就照著做就對了」他看著兒子，哽咽說：「人生走到這個地步，還是我們一起宣佈離開這個行業？」

鹿希派在美國波士頓伯克利音樂學院二年級，憲哥表示時間會說明一切，不在意兒子的學業會不會受到影響，憲哥說：「我一生做過什麼事情，都一肩扛下，有guts一點，我不在這個行業，謝謝，再見！OK呀！這樣很屌，美國學校不要你，你老爸也沒有任何學校是畢業的，會覺得我書念得少嗎？別去也很好，也證明你考得上。」

憲哥認為並不是兒子認錯，事情就可以結束，也忍不住氣憤的對兒子說：「觀眾是我的衣食父母，我發自內心感謝，你說要丟炸彈，人家不爽，我也不爽，你是在屌什麼？你身上唯一的亮度，就是吳宗憲的兒子，你在屌什麼？沒有家教，還有什麼？」他透露，鹿希派的阿嬤打電話表示「家醜」，之後憲哥欲言又止，他對兒子說：「明天收拾好行李，Get out my way」。

他希望兒子到美國或歐洲打工，就像自己一樣，憲哥說：「我吃飯的碗跟筷子，都是自己賺的，我沒有靠過任何人，你加油吧！爸爸只能送你到這裡，你可以回去準備行李了，我們要錄影，不要影響我們的作息。」語畢，憲哥用左手把鹿希派推到一旁。

憲哥表示，目前沒有被相關單位關切，「誰會關切這種鳥事？台灣發生在Instagram裡私人帳號發了一個內容，又不是在美國，Who cares?」憲哥透露，此次事件讓他全身無力，第一次還沒換衣，直接穿著黑色POLO衫進攝影棚面對媒體。鹿希派經紀人表示，已全數中止鹿希派的宣傳活動，他也不會再上節目通告。

康康20日在臉書公布老婆懷女兒4個月喜訊，他一則以喜一則以憂，他表示看到憲哥的兒子的新聞很不捨，他認為，「家家有本難念的經，憲哥沒有問題，小孩也沒問題，惹禍人必經過程」，他也舉例自己小時候也常會惹禍，康康表示：「星二代的行為經常被人放大，剛好孫安佐事件在前，憲哥孩子那麼多，他對子女教育很嚴厲，希望小孩沒事。」

(時報周刊)