距選舉90多日 中市選務人員尚缺5000名老師

2018年08月20日 20:09 中時 盧金足

台中市府秘書長黃景茂（左）20日表示，107年地方公職人員選舉，教師部分選務人員缺額約5000人，教育局長彭富源因應暑假，開學後立即調查意願。（盧金足攝）

107年地方公職人員選舉11月24日舉行投票，台中市共有第3屆市長、市議員、里長、和平區第2屆區長及區民代表5種選舉種類，投開票所工作人員依機關、學校所屬員額比例，目前機關部分員額已接近，教師部分尚有缺額約5000人，距離選舉剩90多天，目前正值暑假，開學後急徵老師加入選務人員行列。

台中市府秘書長黃景茂20日在市政會議表示，107年地方公職人員選舉，預計設立1601個投開票所，需投開票所工作人員於地方選舉部分逾2萬4000人，另增加公投部分逾9600人，需求總數達3萬3000人以上，投開票所工作人員依機關、學校所屬員額比例，機關部分員額已接近，教師部分缺額約5000人。

選務人員參與不踴躍，是不是公投項目多，影響意願？教育局長彭富源表示，與此無大關聯，而是因暑假期間，待8月底開學後將再調查教師意願，台中市投開票所工作人員，預計10月中旬舉辦講習。

107年地方公職人員選舉，台中市計有市長、市議員、里長、和平區長、區民代表等5種選舉，將併同全國性公民投票同日舉行，依公職人員選舉罷免法規定，投票所、開票所主任管理員、主任監察員須為現任公教人員，管理員須半數以上為現任公教人員。

台中市選舉委員會指出，依中央選舉委員會選舉工作費支給表規定，主任管理員3400元、主任監察員2800元、管理員2200元、監察員1700元、警衛人員2200元及預備員1800元。

(中時 )