羅宏正鬍渣男變身型男教練 女粉愛慕：我可以！

2018年08月20日 20:03 中時 林淑娟

羅宏正、劉宇菁。（台視）

《高校英雄傳》演員群。（台視）

羅宏正、劉宇菁主演的偶像劇台視、三立偶像劇《高校英雄傳》19日首播，首集以「頹廢鬍渣男」現身的羅宏正被網友封為「鬍鬚張」，火爆個性可演「第一神拳」，但進入校園剃鬍後轉變為俊俏型男，髮型有如《我的少女時代》的李玉璽，高挑身材穿上球衣MAN爆，網友愛慕喊話：「這教練我可以！」羅宏正賣關子說：「接下來就要看火爆浪子如何轉化成正能量，帶領學生衝到滿級分。」

由於羅宏正飾演的陸大翔個性十分火爆，每次出手打人要先吃口香糖成為他的特色，劉宇菁形容他有「孫悟空型的躁鬱症」。被校長委以重任的劉宇菁以「唐三藏」之姿引導情緒管理很差的羅宏正，沒想到卻激出彼此情愫，劉宇菁笑說：「這是男女主角最快放閃的偶像劇。」

首播當晚羅宏正、劉宇菁和飾演劇中三年八班學生的徐韜、宋緯恩、蕭志瑋、季念潔、席惟倫、何美陪粉絲一同看戲進行網路直播，網友稱讚《高》劇輕鬆幽默、頗有日漫風格。當天全體平均收視0.73，有效平均收視0.81。首集收視最高段落在「劇中擔任職棒投手助理教練的羅宏正，因看不慣隊員滑手機而將他過肩摔；擔任球探時不滿主管將選球員視為選秀節目而翻桌，擔任國小教練時又將比輸後嘻笑的小朋友罵哭」。

(中時 )