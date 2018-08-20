六合「天價豆干」業者出面喊冤 網：越描越黑

六合夜市也墾丁化？蔥花豆干100元 他吃到暈了 (翻攝自/爆料公社)

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中時電子報
／綜合報導

高雄六合夜市遭網友爆料，一小盤撒上蔥花的滷豆干竟要價100元，爆料者還自嘲「自己吃到高級豆干」，此消息引起大量網友痛批，面對外界批評，業者出面喊冤，並指出爆料者是吃完豆干後才拍照PO網，根本就是惡意爆料，不過就在業者澄清過後，許多網友似乎都不買單，更痛批「業者，還是不要澄清比較好，澄清的豆干份量根本也不值100元」。

一名網友在臉書爆料公社上PO文爆料，表示自己到六合夜市點了一盤蔥花豆干要價100元，但沒想到份量卻超級少，讓原PO自嘲吃到了「高級豆干」，據蘋果報導，該業者出面澄清，店內食物售價都有標價，經過調閱監視器畫面，發現該客人是在吃過豆干後才拍照PO網。

業者甚至拿出「沒吃過的豆干」來做比對，根據實際計算過後，一份百元豆干約有29片，與網友PO出來的13片左右明顯差了一倍，對於網友的爆料，業者表示不願追究，但希望可以還原事件真相，不要再影響六合夜市的形象，導致遊客不願再來。

不過對於業者的澄清網友紛紛表示「監視器的豆乾是感覺比較多，但這樣的份量賣100也是很扯...」、「雖然說po文者吃過了才拍照很壞！但實際那樣一盤要100元我還是覺得好貴捏...覺得業者還是不要澄清的好，看到那價目表我都要吐血，去夜市就是要吃物美價廉的小吃啊」、「小菜超越主菜的概念」、「覺得還是蠻貴的，現在終於明白，只要是觀光夜市小吃的價格，一定比周邊路邊攤、甚至店面要貴許多；消極點，只能說少吃一些吧。」、「業者啊，你自己自清的照片還是別PO出來比較好，100塊的份量看起來真的很少很少！」

(中時電子報)

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