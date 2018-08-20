贏了！打造航母大賽 陸遠遠甩開印度

2018年08月20日 20:13 中時電子報 楊幼蘭

印度首艘自製航母「維克蘭特」號

中國和印度都打定主意，要藉打造航母來擴張海軍。在設計並建造自製航母前，兩國都是從改造俄羅斯航母著手。不同的是，中國買下未完工的「瓦良格」（Varyag）後，在續建並改造的過程中獲得了許多技術與經驗。

相對的，《戰略之頁》（Strategy Page）網指出，印度並沒有那麼龐大的資源改造，因此雇用了俄羅斯企業代勞，而結果簡直是災難一場。4.5萬噸的「維克拉瑪蒂亞」號（INS Vikramaditya）原本是俄羅斯基輔級（Kiev class）航母「戈爾什科夫上將」號（Admiral Gorshkov），改造完成後從1987年服役到1995年。

當初由於「戈爾什科夫上將」號1994年發生煱爐爆炸意外，俄羅斯缺錢維修，而先後在1996年與2005年求售。印度原本以為，只要略加修改就好，沒想到最後花了超過23億美元（705億台幣），才終於在2014年讓她服役。

雖然印度有雄心想要打造航母，但不僅預算超支，進度也落後。印度從2009年著手打造首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant），最初想讓她在2010年下水，2013完成設備安裝與校正，接著在連串海試後，在2014年服役。

可是一開始就諸事不順，2011年出現鋼材供應問題，後來問題層出不窮，一直拖到2017年才完工。接著又發生有增無減的技術問題，到2016年時，印度專案稽核單位已推斷，「維克蘭特」號2020年不太可能服役，雖然2023年看來比較有可能，但誰也不敢保證。

4萬噸的「維克蘭特」號有飛行滑躍甲板，預定會有29架艦載機和10架直升機。而第二艘印度國產航母仍在規劃階段，將會以「維克蘭特」號為藍本打造，但噸位將達6.5萬噸，並改用彈射起飛，而不是滑躍起飛的方式。

印度海軍在敲定第二艘自製航母設計前，將會先檢視維克蘭特級航母首艦「維克蘭特」號運作的狀況。不過，以打造首艦的經驗推斷，二號艦「維沙爾」號（INS Vishal）很可能要等到2030年代才能服役。

《戰略之頁》指出，如今「維克蘭特」號比預定時間表晚了9年，而未來可能出現更多問題和延誤的機會還有很多。

(中時電子報)