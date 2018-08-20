比起記憶力更需要「忘記的能力」 中年起該忘的５件事

2018年08月20日 20:17 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「人類睡覺，是為了忘記每天所學到的一些東西。」《科學》(Science)期刊上曾發表的兩篇論文，科學家朱利奧．托諾尼(Giulio Tononi)和奇婭拉．希雷利(Chiara Cirelli)認為，睡眠的功能是為了遺忘，在睡覺過程中，大腦會自動修剪多餘、不必要的突觸，來重整記憶。寫作《社畜中年》的日本作家成毛真則是認為，年過中年，「如果所有的事都無法忘記，那會有多痛苦，無論誰都會有不願再想起的回憶，」他認為，「人是因為可以忘記，才得以生存。」

我真的需要這個記憶嗎？

中年人免不了擔心記憶力減退，但事實上，「記憶」不只將美好的過去留下印象，對令人難過生氣的事情也不會放過，有些事情擱在心裡日積月累，就像癌細胞一樣擴散，讓身心俱疲。作家三島由紀夫說：「若不將回憶美化、不去遺忘厭惡的過去，人是沒有辦法活下去的」。國際知名演說家吳娟瑜認為，唯有讓「記憶改寫」，才能遇到全新自己；知名專欄作家洪雪珍則是強調，「記得的未必等於事實」，再怎麼緬懷過去，也無法讓現在的生活變幸福，練習遺忘的能力，才有機會向未來召喚更美好的事。

這五件事 就忘了吧

洪雪珍認為，人的前半生背負著別人給的任務，特別是各種角色責任，盡力過了就該下台一鞠躬；後半生應該為自己打算，做自己真正想做的人、想過的人生，忘卻不由自主的枷鎖。該怎麼練習這種「忘記的能力」？不妨先問自己這兩點：

1.記得這件事，會讓我健康嗎？

2.記得這件事，會讓我快樂嗎？

「斷捨離」風潮始祖、日本作家山下英子說，斷絕以好意為名的束縛，捨去對過往回憶的執著，離棄為他人而活的人生，「由此能忘掉不愉快的事，才能一直身處幸福之中。所謂遺忘，就是讓自己從悲傷與憤怒之中解放。」

吳娟瑜直言，如果你一時猶豫，難決定哪些事情該被「忘了」，不妨從這些人事物開始：

1.被人欠的債，糾結放在心上也要不回來，就忘了吧。

2.別人犯的錯、被傷害卻等不到道歉，也忘了吧。

3.自己犯錯害別人傷心，已經來不及說抱歉，日日自責......，何不饒了自己，忘了吧。

4.努力過但結果不如己意的事，昨日種種，let it go，忘了吧。

5.因工作的職務頭銜而得的特權，像是對下屬下指令的快感、因名片上的稱謂，引來他人對你特別敬重的眼光與禮遇等，當你已退休失去這些職務頭銜時，就不要再期待受到相同的待遇，忘了吧。

「遺忘」的最好的辦法 就是製造新的記憶 改寫舊的過去

吳娟瑜說，記憶是人生最寶貴的資產之一，如果我們想放下深埋在記憶裡的情緒秘密，就得先改寫記憶深層的內疚感，才能跨過負面記憶，減少心理障礙，重新喚醒原有幸福的人生。「鍛鍊遺忘的能力，最好的辦法就是讓腦袋接觸新的學習、建立新的影像、新的視野。像是結交新的朋友、新的團體 ，接收新的訊息，舊的記憶不斷被refresh，被改寫，『遺忘』的能力就能被建立起來。」

洪雪珍也說，「能夠忘記的，都不是重要的事，」她選擇忘記讓自己不健康、不快樂的人事物，同時建議，如果忘不了，不妨寫下來問自己：

1. 忘記有什麼壞處？

2. 忘記有什麼好處？

即使寫下來與自己對話，還是無法遺忘，至少試著釋懷，慢慢看淡，「也許事情後來就不知道遺忘到哪個角落去了」。

真的還是拋不下，不如準備個「告別儀式」，把已經寫下糾結心事的這張紙和相關物品，像是照片或紀念品等，一把火燒了，看著熊熊火光，看著飄散的灰塵，你會找回一種毅然決然的態度。把「不需要、不恰當、不舒適」的記憶，更換為「需要、恰當、舒適」的新事件，繼續走上自已的人生路。

女人總是忘了自己 男人總是忘了家人......這些卻是不該忘的

洪雪珍認為，最不能夠忘記的，就是自己和家人的記憶，其他功成名就的浮名、錢財權勢的虛權，不過都是外在價值，「睡一個晚上就都沒了。」她直言，人生像爬山 ，年輕時從山腳往上爬，一路氣喘吁吁，終有一天爬到山頂，眼前一片開闊，洋洋得意，但人不可能永遠留在山頂不下山，總要回到滾滾紅塵。

「越到中年甚至退休後，更要去製造與自己、與家人之間的記憶。像是和家人之間一起過節、一起吃飯、一起遊戲、一起旅行，甚至一起經歷悲傷痛苦的人生階段......。不妨拍下照片，寫下隻字片語，放進筆記裡隨時翻閱、隨時記起來。快樂的記憶，更會讓人健康有活力」。

成毛真直言：「身處在努力也不見得有報酬的時代，這不是我們的錯，但無論過什麼樣的生活，都能夠樂在其中的人，就是贏家」。練習「遺忘」的能力，儼然是中年以上的族群，應該全力打造的黃金技能了。

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(中時電子報)