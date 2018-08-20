宥勝10年前舊書翻新《單人床旅行》：希望依然帶給大家勇氣！

2018年08月20日 20:27 中時 林淑娟

資深「冒險王」宥勝踏入演藝圈十年，透過集結遊遍世界的旅行體驗，推出新書《單人床旅行：總有新床伴的隻身冒險》，這本書其實是將宥勝首本文字創作書《你，就是冒險王》重新詮釋，這是他單人床旅行的處女秀，也是最想給現今年輕人的一本書。

持續追求創新、擁抱改變的宥勝，突破以往傳統通路行銷方式，攜手蝦皮購物最狂小編群共同推出「蝦皮獨賣特別版」，，8/22在蝦皮購物24h限量開賣。正如宥勝的宣言：「我有絕對不能失去的東西，愛、熱情，還有每一次的冒險，單人床旅行！」

宥勝日前在臉書表示，這本《單人床旅行》源於《你，就是冒險王》，當時大田總編要他重新出版時，他猶豫了一年。因為除了有很多朋友已經閱讀過之外，他寫的情境也幾乎不可能再發生，因為十年前的打工度假和今天的樣貌，基本上已經是天差地遠了，「但這一年，我們創立了極旅活動，也一起做出《最酷的背包菜鳥》這節目，所以我突然領悟到，這段十年前的故事不只是在講打工度假，而是在分享一種非常特殊的旅行方式。或者我可以稱它為一個特殊的價值觀，而這樣的價值觀深深地影響這個十年」。所以他決定重新出版，並找了一位優秀的插畫家A Fan一起研究怎麼重新定位這樣的旅行。他希望這個故事依然能給大家勇氣，一種把人生握在自己手裡的勇氣。

(中時 )