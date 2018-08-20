王少偉扮金剛唯妙唯肖 日出夕陽傻傻分不清楚

王少偉不計形象，模仿金剛的表情。（八大）

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時報周刊
林彥君
王少偉在阿拉寶灣看日出。（八大）

王少偉日前錄《台灣第一等》，在凌晨4點就前往基隆的阿拉寶灣拍攝外景，當他看到天色變換，日光打在海面上的優美景色出現時，直呼：「能目睹這般風景，即使要早起，也非常值得！」然而大概因為睡眠不足，王少偉竟一度把「日出」說成「夕陽」，若不是有工作人員在一旁糾正提醒，他還渾然沒察覺到自己說錯，甚至還擺出無辜臉自清：「我哪有說夕陽？」

位在基隆的阿拉寶灣秘境，因2011年遭到颱風大雨的侵蝕，導致岩壁會有落石崩落而封閉，於今年8月才重新開放參觀，王少偉在這趟探訪秘境的外景中，探訪萬年海水和風化侵蝕的奇岩怪石，逗趣的他看到外形像金剛的「金剛岩」，還忍不住技癢大秀模仿功夫，型男瞬間變身金剛，唯妙唯肖的演出，逗得同行的導覽員笑說王少偉應該轉行來當秘境的管理員才對！

王少偉表示，外景節目常為取得最完美的畫面，所以會避開人潮、配合天候而提早拍攝，也透露，曾因睡過頭而遲到，「大概10年前，要搭飛機去工作，結果因為太晚起床，心急趕著去搭飛機的途中，不小心和路上的車輛發生擦撞，幸好雙方都沒有受傷。」由於當時還需等交通警察到場處理，所以又花了更多時間，讓王少偉除了大嘆：「欲速則不達！」

(時報周刊)

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