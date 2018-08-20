國民黨下台換來民進黨殘酷追殺 吳敦義揭原因

2018年08月20日 20:51 中時電子報 丁世傑 、 鄧博仁

中國國民黨20日黨主席吳敦義今（20）日在中評會致詞時有感而發地說，過去國民黨取得國會絕對優勢時，若有如同今日民進黨一半的霸道，就可以推動修憲，甚至處理主張台獨的政黨，但國民黨基於民主政治的寬容與理解，尊重包容不同政黨與主張，沒想到卻換來民進黨執政，展開殘酷追殺。

根據中評網報導，國民黨第二十屆中央評議委員第二次會議今日上午在中央黨部召開。吳敦義呼籲唯有國民黨壯大起來，在今年地方選舉中有明顯斬獲，才能在2020年有重返執政、撥亂反正的機會。

吳敦義首先指出，過去國民黨取得國會絕對優勢時，若如同今日民進黨一半霸道，就可以推動修憲，甚至處理某些主張台獨的政黨。但國民黨基於民主政治的寬容與理解，尊重包容不同政黨與主張。沒想到民進黨執政兩年多來，不但欺騙國民，並對國民黨以及並非附隨組織的救國團、婦聯會展開殘酷追殺，更對素有廉能形象的馬英九前主席採取司法追殺。

此外，吳敦義也說，民進黨執政，經濟成長在近四任政府中表現最差，國家競爭力落到第17名，是近10年來最差。比較國民黨執政時期，在IMD瑞士洛桑管理學院競爭力報告中，2011年更達到史上最好成績，排名第6。

吳敦義強調，蔡英文競選時說兩岸關係絕不會倒退，當選後完全失信於民，如今兩岸關係不但停滯，還不斷倒退中，情勢越來越緊張，還連續失去了數個邦交國，這都與馬英九八年執政，達成國家經濟成長、社會安定、兩岸和平穩定發展等成果，形成強烈對比。

(中時電子報)