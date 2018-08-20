蔡健雅欽點原民樂團 成員曾被馬志翔狂罵

2018年08月20日 20:58 中時 蔡琛儀

MAFANA成員Aiyas曾演出馬志翔執導電影《KANO》。(MAFANA提供)

MAFANA和富邦悍將隊員合唱。(富邦金控提供)

金曲歌后蔡健雅為「2018 Homie Party」擔任音樂導師，選出三組音樂風格截然不同的樂團歌手包括：鐵擊樂團、MAFANA樂團、以及｢鹿比 ∞ 吠陀」從七月底開始進行音樂交流並共同激盪創作靈感，屆時將在9月9日的音樂派對上一起飆唱新歌並同台演出，MAFANA樂團也將和職棒富邦悍將隊球員跨界合唱。

MAFANA樂團是由六位喜愛音樂的原住民大男孩所組成搖滾樂團，已經成軍十年的他們，參加過大大小小的音樂祭活動，更在今年奪下海祭「獨立音樂大賞」及「第8屆原Band大賞冠軍」。其中吉他手Aiyas曾被馬志翔相中，在電影《KANO》軋一角飾演外野手，Aiyas笑說自己打棒球完全不行，「所以當時在開拍前就受訓，早晚操練加上拍片一直打球，半年瘦了快十公斤。」還因為一直NG，常被馬志翔罵到臭頭。

此次將和他們合作的富邦悍將三位球員代表陳凱倫、李宗賢、申皓瑋這回首試歌手身分，坦言一開始戴起耳機錄唱時非常緊張，還向MAFANA的主唱Sufin討教發聲技巧，Sufin則說：｢其實唱歌跟做運動一樣，在開始前都要做暖身，通常我們在錄音或表演之前，都會跑開合跳100次、伏地挺身100下，讓丹田跟喉嚨鬆開，才會比較有力！」

(中時 )