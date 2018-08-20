陸國產航母載殲-15雨中現身 近期將二次海試

大陸首艘國產航母在大雨中現身，目前正在大連造船進行舾裝，近期可能進行第二次海試。（圖／騰訊軍事）

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中時電子報
大陸國產航母正大連造船進行舾裝與艦載機上艦準備工作，甲板上依稀可見全尺寸的殲-15艦載機模型。（圖／騰訊軍事）

據陸媒報導，目前正在遼寧大連造船廠進行舾裝的大陸首艘國產航母，與正在進行整修的遼寧艦並排停靠，國產航母甲板上首次出現疑似殲-15艦載戰鬥機與直-18艦載直升機的全尺寸模型，這意味著國產航母正在進行艦載機上艦的準備工作，可能在近日就會進行第二次海試。

《騰訊軍事》報導，大連市20日突降大雨，雨中的大連造船廠可見大陸首艘國產航母在碼頭旁停靠，遼寧艦則在船塢中進行整修，兩艦上依舊忙碌，不遠處則停泊著航母保障船。

報導指出，由於國產航母的甲板上出現疑似殲-15艦載戰鬥機和直-18艦載直升機的全尺寸模型，意味著正在進行艦載機上艦的準備工作，距離第二次出海測試的日子為時不遠。

大連市的滂沱大雨中，正在大連造船廠內參加首艘航母舾裝工作的後勤保障船。（圖／騰訊軍事）

不久前雖傳出大陸國產航母可能以FC-31鶻鷹取代殲-為新一代艦載機，但大陸軍事專家指出，鶻鷹推重比較低，只能用彈射起飛，現有遼寧艦或同型國產航母001A的滑躍起飛無法適用。因此目前正在測試的殲-15彈射起飛改進型，對國產航母來說應該還是比較靠譜的選擇。鶻鷹雖有隱形的優勢，未來成為新一代艦載機恐怕還有長路要走。

大陸首艘國產航母於今年的5月份完成首次海試返航後，就一直停泊在大連造船廠，進行舾裝和維護，預計要到明年上半年才能全部完工。

報導指出，近期遼寧海事局連續發佈了禁航通告，種種跡象表明，在經過了3個月的沉寂之後，首艘國產航母即將進行第二次海試，這意味著這艘航母距離最終服役又近了一步。

(中時電子報)

專家：大陸首艘國產航母或於明年完成舾裝工作
鶻鷹取代殲15為新一代艦載機？ 陸媒：還早得很

文章來源：首艘國產航母雨中亮相，疑似「殲15」現身甲板

贏了！打造航母大賽 陸遠遠甩開…

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