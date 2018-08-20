南北韓離散家屬首日會面　場面溫馨

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旺報
賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

南北韓散家屬團聚活動20日下午於北韓金剛山飯店舉行，會面後北韓還為雙方家屬舉行歡迎晚宴。據《韓聯社》報導，89名南韓探親家屬相隔至少65年後，於當天下午與185名北韓親人相擁而泣，場面溫馨。

南韓89歲的黃禹錫（人名均音譯）激動拉起他在北韓的女兒，並與女兒、孫女共敘天倫之情。據報導，黃禹錫於1951年為躲避戰亂，與當時3歲女兒、妻子、妹妹以及父母別離，隻身來到南韓，想不在次見到女兒已經是67年之後。黃禹錫說，很高興能與親人相見，不知女兒這些年受了多少苦，很感激他和女兒能活著再相見。

南韓92歲的老母親李金纖與北韓兒子李相哲相認時，不停呼喚愛子的名子，並緊緊擁抱在一塊。報導指出，李金纖多年前在逃難時與丈夫和兒子走散，歷經生離死別，多年之後的會面，儘管只有短短2個小時，但兩人的手始終緊緊握在一起。

這是南北韓相隔2年10個月後，再次舉離散家屬團聚活動。報導指出，活動將分兩輪進行，首輪活動為期3天，雙方親人將會面6次，共處11個鐘頭，並在隔天上午在各個房間內進行2小時的單獨會談，之後共享1小時的溫馨午餐；22日在進行告別見面和團體午餐後，雙方家屬將各自啟程返回南北韓。

(旺報 )

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