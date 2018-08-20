最新民調出爐 7成民眾不滿小英施政

2018年08月20日 21:17 中時 游昇俯

最新一份國內時事民調結果出爐，針對蔡英文政府近期施政，無論是東亞青年運動會喊卡、金廈通水、我國航空稱謂遭矮化等議題，大多數民眾皆不能認同蔡政府的作為，超過六成（61.2%）民眾認為蔡政府上台，讓台灣的國際地位變得更壞。在與民生相關的物價控制及「準公共化托育」等議題，也是負面評價逾半，顯示外交、內政均著火的狀態。因此，對蔡政府的施政滿意度，有56.8%給行政院長賴清德負評，給蔡英文總統負評的更高達70.1%。

此份民調從全台22縣市抽樣調查。民調顯示，對於台中主辦的東亞青年運動會臨時取消，有43.4%民眾認為民進黨（蔡政府）應負最大責任，31.3%認為中國大陸應負責，另有2.7%認為國民黨應負責，若排除未表態樣本推算，認為蔡政府應負責的比例則有56.1%。

同時，為了反制大陸拔除東亞青運主辦權，蔡政府取消金門與廈門間的自來水通水典禮，贊成的民眾有20.1%，不贊成的則有67.0%。

此外，針對大陸施壓國外27家航空公司，將我國稱謂進行矮化，認為蔡政府反制措施能對大陸產生有效嚇阻的有8.6%，認為不能的則高達83.7%。整體來說，自蔡政府上台，認為台灣國際地位因此變得更好的只有10.6%，變得更壞的則有61.2%。

在與民生相關議題方面，民調顯示，對蔡政府上台以來的物價控制措施，有22.8%給予正面評價，但有65.6%給予負面評價。

關於空氣汙染防制法針對10年以上老車加嚴管制的修法方向，雖有63.1%民眾支持，不支持的有27.9%；但對於賴清德視察台中時，曾有「空汙問題嚴重是過去的累積，不能歸咎於台中市政府」的說法，卻有55.1%民眾表示不認同，認同的為36.5%。

對於蔡政府推動「準公共化托育」補助政策，認為能減輕家長負擔並提高托育品質的僅有29.5%，認為不能的則有56.9%。

此外，對於未來電力供應，採核能與綠能相互搭配，支持的民眾有73.3%，不支持的有16.0%，顯示蔡政府能源政策方向獲得民間認可；但在意識形態議題上，對於救國團黨產被認定為國民黨附隨組織而予以凍結，未來可能強制收歸國有，則有48.43%民眾表示不贊成，僅35.8%民眾表示贊成，若排除未表態樣本，不贊成比例更高達57.4%。

總體而言，對於賴清德的施政滿意度，表示正面評價的僅有32.9%，給予負面評價的則有56.8%；對於蔡英文總統的施政滿意度，更有高達70.1%民眾給予負評，給予正面評價的僅23.2%。

在此次調查詢問民眾中，支持政黨為國民黨的為22.9%，支持民進黨的為12.0%，支持時代力量則有7.8%，其餘政黨支持度則都在5%以下。

(中時 )