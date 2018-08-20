宋達民健忘放老婆醫院挨餓 Paul不熟三圍僅知咪咪「有B」

2018年08月20日 21:20 時報周刊 林彥君

Paul（右）與咪咪。（衛視中文台）

宋達民與洪百榕、Paul與咪咪日前上《一袋女王》，咪咪控訴老公Paul每天拉著女兒一起看韓團女星的MV，還跟女兒分享自己最喜歡女星的點點滴滴，要女兒長大要跟她一樣，但竟然在結婚登記時，寫錯老婆名字，讓咪咪至今難忘，對此Paul解釋說：「我們比較洋派嘛，都用打字注音的！」

製作單位現場就準備TWICE全成員的圖像，要Paul一一答出名字，果然9個團員名字一個都沒答錯，甚至連周子瑜是身材擔當，多賢是皮膚擔當等，所有團員各自特色都描述得一清二楚。主持人巴鈺冷不防的問說：「請問你知道你老婆的三圍嗎？」，只見Paul說：「哈，就在那附近嘛，但我確定是B」。

洪百榕表示，宋達民連自己提款卡密碼跟家裡住址總是記不起來讓她很苦惱，有次洪百榕大暈眩整個人感覺天旋地轉，宋達民趕緊送她到急診室就醫，醫院要他填寫洪百榕的個人資料，宋達民只寫姓名跟生日兩欄，其他竟然一切空白。當時宋達民的錢包裡也沒有現金，雖然有提款卡但完全不記得密碼，只能一整天餓著肚子照看老婆，還好最後有教會裡的弟兄姊妹趕去解救，宋達民才有東西吃。

宋達民也回擊表示，有次有條牛仔褲破了請洪百榕拿去補，原本以為兩天後就會拿回來，但後來幾次追問洪百榕都沒答案，他自己也忘了這件事，直到有天洪百榕經過當初送補的店家時終於想起來了，但已經是6年後，宋達民苦笑說：「送去的時候還流行喇叭褲款，等拿回家都退流行，時代都變了」。節目於21日播出。

(時報周刊)