芭蕾舞家王澤馨攜手梵克雅寶 為夢想起舞

芭蕾舞家王澤馨佩戴梵克雅寶珠寶、搭配LANVIN藍色雪紡禮服，翩翩起舞。（JOJ PHOTO攝影）

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芭蕾舞家王澤馨佩戴梵克雅寶芭蕾舞伶胸針，更添靈動之美。（JOJ PHOTO攝影）
黑潮藝術總監王澤馨佩戴梵克雅寶芭蕾舞伶腕表，表盤鑲嵌琺瑯舞伶的裙襬翩然起舞，十分唯美。
梵克雅寶Bouton d’or戒指，72萬3000元。 (Van Cleef ＆ Arpels）
梵克雅寶芭蕾舞伶胸針。 (Van Cleef ＆ Arpels）
梵克雅寶Bouton d’or耳環，108萬8000元。 (Van Cleef ＆ Arpels）
梵克雅寶Bouton d’or手鐲，183萬4000元。 (Van Cleef ＆ Arpels）

為了熱愛的芭蕾藝術，黑潮藝術總監王澤馨非但辛苦奔走、傾其所有，甚至還曾因不堪虧損，忍痛賣掉房子。當個子瘦瘦小小的她，腳穿芭蕾舞鞋蹬高起舞時，看起來比實際還要高大......。

黑潮藝術總監王澤馨十餘年來致力於推動台灣芭蕾舞藝術，從2007年第一次舉辦「國際芭蕾舞星Gala」，每年定期邀請美國芭蕾舞團、柏林芭蕾舞團等國際級的頂尖舞團來台演出，為了熱愛的芭蕾藝術，王澤馨竭盡全力、傾其所有，甚至還曾因不堪虧損，忍痛賣掉舊公寓的工作室。

「國際級的舞團來台演出成本高，光靠票房不能打平成本，只好賣房子......。」王澤馨低聲喃喃自語，像是安慰自己似的，隨後又大笑，彷彿為自己打氣，「那是在SARS時期買的舊公寓，很便宜的，賣掉時正好打平虧損。」

王澤馨感慨地說，她在美國的芭蕾舞團多年，國外企業贊助藝術的風氣很盛，一心以為台灣也是如此，沒想到兩地藝術環境大不同，藝術活動多半仰賴政府挹助和票房收入，經營非常辛苦。

一直到三年前，黑潮藝術與芭蕾舞藝術有深厚淵源的梵克雅寶等企業攜手合作，財務壓力才稍稍減緩。今年的8月30日，黑潮藝術在台中舉辦「Van Cleef & Arpels梵克雅寶世界芭蕾舞星饗宴」，梵克雅寶更成為獨家贊助單位，讓她更能放手施展。

今年，王澤馨一口氣潮邀請來自6個芭蕾舞團共11位頂尖國際舞者來台，包括巴黎歌劇院芭蕾舞團的Dorothee Gilbert、美國芭蕾舞團的Hee Seo、柏林芭蕾舞團的Elisa Carrillo Cabrera等，發表13齣精選舞劇。

為了讓更多人能了解芭蕾舞之美，王澤馨接受本報邀約拍攝梵克雅寶 (Van Cleef & Arpels）時尚專題，分享獻身芭蕾藝術的甘苦，她身穿LANVIN曳地禮服，佩戴梵克雅寶珠寶踮起腳尖翩翩起舞，其中一只最能代表梵克雅寶的芭蕾舞伶胸針，彷彿呼應她的曼妙舞姿，更添鮮活靈動。

(中時 )

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