中市花博志工親善大使 大學生熱血響應

僑光科技大學觀光與休閒事業管理系，將在花博開展時，展現最專業的服務品質。（陳世宗翻攝）

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亞洲大學的學生來自Sunshine 親善志工社，社團精神帶著陽光般的笑容，不斷精進服務與禮儀專業。（陳世宗翻攝）

「聆聽花開的聲音！」 台中世界花博覽會將於11月3日登場，預計吸引國內外龐大參觀人潮。台中市政府積極招募志工團隊，並遴選志工團隊中最具青春活力的學生隊伍擔任「花博親善大使」；已有14所大學、2000多位學生報名當花博志工，讓國際看到台中的青春熱血。

市府表示，花博親善大使的對象是學校有禮儀接待課程的相關科系，或是社團以服務接待社團為主；其中由僑光科大、亞洲大學、朝陽科大、嶺東科大、弘光科大等5所大學，187名學生擔任親善大使，學習國際禮儀課程等，花博期間將於后里森林園區服務。

僑光科技大學觀光與休閒事業管理系有128人報名，是報名親善大使陣容最龐大的隊伍，他們每學期經過每週2小時的國際禮儀訓練，將在花博開展時，展現最專業的服務品質。

嶺東科技大學學生是由觀光與休閒管理系，餐旅服務社大二同學組成，透過社團課程、參與校內外專業服務禮儀接待活動，增加專業接待技能；朝陽科技大學的同學則是由親善服務社團組成，勇於接受挑戰，展現最佳形象代表團隊。

報名花博親善大使的弘光科技大學學生主要來自餐旅管理系，重視如何讓遊客享受賓至如歸的服務；亞洲大學的學生來自Sunshine 親善志工社，社團精神帶著陽光般的笑容，不斷精進服務與禮儀專業。

花博志工資源中心表示，台中市目前有14所大學、2143位學生報名當花博志工，盼讓國際看到台中的青春洋溢的軟實力。

(中時 )

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