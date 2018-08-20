自稱前法務部長姪下藥猥褻愛慕女 坦承愧對已故叔叔

2018年08月20日 21:44 中時電子報 吳家詮 、中國時報/ 林偉信 、中國時報/

一名自稱已故法務部長的陳姓姪子，不顧已有妻室，仍在外結識喜歡上一名女性友人，先將其約出用餐，再於女子飲料中摻入安眠藥，趁其昏睡後載到辦公室上下其手，撫摸胸部和下體等私密處，隔天被害人醒來察覺有異，傳Line詢問陳男，陳男坦承在優酪乳內摻安眠藥給她喝，被害人氣炸怒告陳男性侵、猥褻。

陳定南病逝前，將陳男介紹給民進黨人士，陳男因此認識該名被害女子，陳男與該名女子在2016年5月20日晚上7點與被害女子相約在台北捷運善導寺站，他開車接她去信義區「RAMA泰」餐廳用餐，卻先將安眠藥半包摻入優酪乳，等她上車後拿給她喝。

陳男等到被害女子藥效發作意識不清後，攙扶她離開到新北市板橋區被害人的辦公室，在沙發上摟抱她、親吻她，還將手伸進露背裝內，撫摸她的胸部、私密處，隔天被害人醒來後，發現被侵犯於是報警，檢方訊後將陳男起訴。

陳男到案後坦承猥褻被害人，但否認性侵，他表示，因當時情不自禁，希望有機會可以抱被害人親吻，所以才會失去理智在她的飲料下藥，但否認有對該女性侵的行為。還自稱這事情令他很對起已經死去的前法務長的親叔叔。

北院以被害女子事後向陳男質問的LINE對話，陳男回覆「按著妳親嘴、抱、我有撫摸妳身體」，法官認定他涉犯以藥劑犯強制猥褻罪，將他判刑4年。全案可上訴。

(中時電子報)