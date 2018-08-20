獨／ 白冰冰和閨蜜遊加拿大 豔遇對象已婚嘆「火秒熄滅」

白冰冰日前到加拿大旅遊。（白冰冰提供）

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時報周刊
林彥君
白冰冰在加拿大旅遊，在當地買了各色太陽眼鏡。（白冰冰提供）
白冰冰精心搭配旅遊裝扮。（白冰冰提供）
白冰冰日前到加拿大旅遊。（白冰冰提供）

白冰冰日前和3位閨蜜搭郵輪到加拿大旅遊，她表示這趟旅遊就像在是英文測驗，「在旅程中，大家拼拼湊湊，把一生會說的英文都講出來」，而她認為郵輪上管家的英文最好，她開玩笑說：「我們講的英文，只有他聽得懂。」郵輪船長還安排和她們一起吃飯，她說：「我以為是豔遇，結果他自我介紹是德國人，有老婆跟小孩，聽完想馬上跟他說『再見』，火都冷去。」

她走訪路易斯湖，她想起30年前曾和父母及女兒白曉燕一起到當地旅遊，但當時正值冬天，湖面都結冰，還可以站在湖面上行走，「當時我們站在冰上，走到一半很害怕，就又折返」，而這次當地風光明媚，她在清晨沿著湖邊散步，一路思念家人，一走就走了2個小時，她說：「之前4個人來，現在只剩一個人。」

她表示，出發前因擔心當地溫差大，她準備兩個行李箱，分別裝冬衣及夏衣，也在當地買各種顏色的太陽眼鏡，和同團的團員一起爭奇鬥豔。她認為到了她這個年紀，情人不是重點，和朋友聚在一起才是最美好，她說：「最近看到自己臉上長出皺紋，心情會煩躁，但想到能活到老也是件好事，我要把餘生活得更精彩。」

她這趟旅遊共玩了17天，她不好意思說：「這次真的花很多，平時生活勤儉，這一次把錢花完就對了。」白冰冰推出新書《Try旺人生》後，近期又投入寫歌，將花蓮的美寫進歌詞，預計在9月發行新專輯。

(時報周刊)

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