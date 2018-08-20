浩子簽書簽到手斷 妻兒現身秒落淚

浩子日前舉辦新書簽書會。

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時報周刊
林彥君

浩子第一本旅遊文學書《流浪日記-世界是我的信仰》日前在北、中、南舉辦三場簽書會，每一場都吸引了近千名的讀者到場，有些場地在還沒開門前，就已經聚集人潮等開門，台北場浩子也特別在現場自彈自唱回饋粉絲，浩子說：「看到這麼多的人到場支持，感覺真得滿爽的」。

浩子去年暫停所有演藝事業，帶著老婆與一雙兒女環遊世界，花費了600多萬元，走訪了10幾個國家，日前受訪時他說表示：「這趟旅行換回來只有四個字，此生無憾。」他透露，出書並非本意，本來只是在流浪的旅程中，每天紀錄自己的體悟，也藉此與網友分享，沒想到能引起迴響，最後還出成一本書。

他的書中文章每篇的篇幅短，很好閱讀，他希望讀者在讀書時，能感受到開心的感覺，這是寫文章的初衷，他說：「這每一篇文章都像一個小小的種子，藉由出版物埋進每個人的心裡，也許有一天這個小種子會茁壯，會對別人產生影響，那這些所有的花費就都無價了。」

《流浪日記-世界是我的信仰》首刷限量親簽版搭贈兒子的「臭寶日記」，一推出30分鐘內就被搶購完畢，讓浩子驕傲地自嘲說「想不到我們父子聯手這麼具有吸引力。」而在台中場的簽書會，浩子的爸媽也親自到場，全程陪浩子簽書，浩子打趣的跟媽媽說：「媽，你看到的每個人都有買書，我都有版稅抽，我還是有收入的，不用擔心！」

台北場簽書會，老婆寶貝魚帶著一雙兒女夾雜在群眾之中意外現身，讓浩子落下了男兒淚直說「你們都到了，今天真的是我人生中重要的一天。」三場簽書會總共簽了將近3000本書，浩子說：「簽到手斷我都會一直簽下去」。

(時報周刊)

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