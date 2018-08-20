劉以豪奔南韓推廣台北市觀光！自曝個性害羞曾被懷疑是Gay

2018年08月20日 21:58 中時 林淑娟

劉以豪抵達首爾獲得粉絲熱烈歡迎。（伊林娛樂）

劉以豪接受廣播專訪。（翻攝網路）

在韓國擁有高人氣的「最萌男友」劉以豪，20日受台北市觀傳局之邀擔任旅遊大使，前往首爾推廣台北市觀光。被韓國媒體大讚是「台灣漫撕男」的他，一抵達機場就被大批接機粉絲嚇到，就連在機場上廁所，也有許多粉絲守在廁所外，他不好意思地說，真沒想到這麼多粉絲會到場，真的很開心。

劉以豪這趟首爾行僅短短兩天半，行程相當緊迫，他一離開機場，就直奔廣播電台接受專訪，明天（21）上午出席觀傳局記者會，下午開始有多家韓國媒體的馬拉松式專訪，22日就回返台。也因為前往首爾，只能缺席伊林璀璨之星的決選。也因為想要專訪他的韓國媒體太多，伊林娛樂表示，這次因為時間太趕沒有排上的媒體，會等到他9月3日出席首爾電視節、擔任頒獎人時再安排訪問。

他晚上接受廣播訪問時，透露個性從小就很害羞，高中時還不敢看著女生講話，直到讀大學時才好一點，因為自己話很少，每次看到女生就心跳很快，會不知道怎麼辦。他說，求學時姊姊是學校風雲人物，他卻這麼害羞，「就有人問姊姊，我是不是Gay？」一開始當藝人時，受訪也不習慣對著麥克風講話，「麥克風一過來，我就退到女主角後面，因為會怕」，因為他覺得當藝人應該是要很聰明、有智慧，但自己卻講話很容易卡住，直到後來他也能接受自己笨笨的感覺，就較放鬆、好多了。

他也善盡旅遊推廣大使之責，推薦南韓聽眾可以去陽明山看夜景、逛淡水老街，「台北市不大所以不管要去山上、海邊都，再遠一點可以去東北角、九份」，至於美食推薦，除了大家都喜歡的小籠包，他也建議可以嚐嚐臭豆腐、豬血糕、大腸麵線，「臭豆腐超級臭，可是很好吃！」

(中時 )