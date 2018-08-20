內湖星巴克偷拍狼 韓裔華僑坐擁6千萬豪宅

2018年08月20日 22:19 中時 李文正

曾在新竹科學園區擔任工程師的王姓男子（45歲），5月24日進入星巴克洲子門市偷拍女子如廁畫面，警方今天下午2時持拘票在中山區大直逮捕該男，訊後依妨害秘密罪移送法辦。（李文正翻攝）

北市內湖區星巴克門市遭人偷拍女子如廁影片，內湖警分局今下午2時許，拘提45歲王姓韓裔華僑到案，他否認偷拍，但因迷你攝影機有被害女子臀部以及王與妻子合照，總共有7000多張，成為檢察官開拘票的鐵證，警訊後依妨害秘密罪移送地檢署後續偵辦。

45歲王姓偷拍狼是韓裔華僑，小時候曾在美國唸書，返國後在新竹科學園區擔任工程師，曾經開過科技公司，居住在大直明水路的豪宅，總價超過6000萬，家境相當富裕。

警方今天下午原本要到豪宅逮人，路上發現王駕駛的白色VW休旅車，因違規停車遭到派出所員警開單，內湖警分局同仁立刻上前出示拘票，王妻和2名還在唸幼兒園的男童、寵物狗在車上，認為先生沒有犯法，為何要逮捕她先生，直到員警將王妻拉到旁邊，出示偷拍影片以及兩人生活照，王妻才以英文與2名幼童溝通，同意與員警一同返家。

警方在豪宅內查扣6台舊型筆記型電腦、手機2支、攝影機2部以及外接硬碟12台等物品，但王男否認犯罪，認為影片中的男子並非他本人，警方尚未檢視電腦內檔案，後續將交由檢察官偵辦，釐清是否有其他女性被害。

(中時 )