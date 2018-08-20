丁曉雯當年比賽打敗林志炫 優客李林幕後推手是她

涂佩岑(左起)、丁曉雯、藍麗婷。（年代Much）

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時報周刊
林彥君

丁曉雯日前在《金曲傳奇-無與倫比同樂會》透露，當年她在節目《大學城》比賽時，打敗林志炫獲得當屆的「最佳演唱獎」，多年後她在唱片公司任職，奉命前往基隆一家餐廳要簽下2位歌手，沒想到就是林志炫跟李驥！她到現場發現台上只有林志炫一人，兩人「相認」寒暄後，才知李驥去當兵。不過因為有了這樣的因緣，李驥退伍後被簽下，成就了後來的「優客李林」。

80年代電視台舉辦《大學城》，爾後延伸出風靡全台大學生的《大學城全國大專創作歌謠大賽》，挖掘出不少樂譠知名音樂人，如：張清芳、丁曉雯、林隆璇、陶晶瑩、邰正宵、楊培安等人，堪稱是音樂選秀節目始祖。而當時曾參賽過的成員涂佩岑、藍麗婷、詹育彰、廖柏青等人也到節目上，帶觀眾重溫當年青春無敵的美好年代。

藍麗婷曾是節目《大學城》的第一集參賽選手，她自爆當年糗事，因為不懂所以素顏上鏡，被導播念，工作人員趕緊帶她去補化，沒想到一個不小心被畫得太濃，讓導播大崩潰，馬上又去把妝擦掉，只剩下腮紅跟口紅，現在還記憶猶新。

而現在是電視購物專家的涂佩岑，當時還從參賽選手變成幕後工作人員，再一路晉升到製作人，堪稱是《大學城》的全勤生，她透露當時拍攝主題曲〈飛揚的青春〉MV時，歌手們坐在草皮上隨著旋律一起擺頭，還被很多人笑：「大學城有像你們這麼白癡嗎？」而她的知名歌曲〈從來不知道〉還被畢書盡翻唱。節目於21日、22日播出。

(時報周刊)

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