影后三點全露床上大啖小鮮肉 翻雲覆雨前唯一忌口「這個」！

《情遇那不勒斯》中男女主角有多場全裸床戲，甚至三點全露，尺度讓人直噴鼻血。（海鵬提供）

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義大利名導佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek）最擅長拍美食、美景及俊男美女，每部作品都端上最華麗的視覺享宴。15年前，他的《外慾》拍出最浪漫迷人的羅馬，該片橫掃義大利奧斯卡12項大獎提名，更將女星喬凡娜梅諾茲歐娜（Giovanna Mezzogiorno）拱上義大利奧斯卡影后，有趣的是，兩人今年再度合作《情遇那不勒斯》，則移師義大利南部那不勒斯(Naples)拍攝，引領觀眾進入地中海美麗風光。

《情遇那不勒斯》則一窺龐貝古城遺跡，更登上那不勒斯最古老城堡「蛋堡」（Castel dell’Ovo）頂端，遠眺地中海蔚藍海岸，將當地獨有的巴洛克風情一網打盡，全片教人目眩神迷，片中風景「美得太犯規」還遭美媒《西雅圖時報》搞笑提醒「鄭重警告：看完會超想去那不勒斯玩！」

《情遇那不勒斯》不僅景色迷人，導演歐茲派特片中更安排男女主角多場全裸床戲，甚至三點全露，尺度大膽讓人直噴鼻血。有趣的是，已屆不惑之年的影后喬凡娜，得知導演要演出全裸床戲時，緊張得半死，還打趣「減肥才敢演」。

拍攝時更不時得面對那不勒斯百年披薩店誘惑猛吞口水。喬凡娜雖沒吃到名牌披薩，片中卻大啖小鮮肉，與小她十多歲的柏爾吉（Alessandro Borghi）翻雲覆雨，甚至三點全露、激情四射，兩人更因此雙雙提名義大利奧斯卡最佳女、男主角，該片不僅狂賣兩億台幣票房，更榮登今年最具代表性的義大利電影。

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