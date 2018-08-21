拼軍武外銷 日本有意以P-1海上巡邏機技術進軍法德研發專案

日本政府有意以川崎重工自製的P-1海上巡邏機的技術及零組件進軍法德下一代自製海上巡邏機專案。（圖/JMSDF)

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中時電子報

日本政府為了協助德國和法國共同製造的新型海上巡邏機的研製，已與兩國展開磋商。目前正在討論出售P-1海上巡邏機的技術和零部件。海上巡邏機是提高對艦船和潛艦的警戒與監視能力的飛機，四面環海的日本擁有良好的運用實績。日本政府為了振興國防産業，正在推動軍備外銷出口，但目前進展緩慢。此外，還打算同時推進合作開發與零部件出口。

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據日經中文網20日報導， P-1是主力巡邏機P-3C「獵戶座」式的後續國産機型，由海上自衛隊裝備。P-1通過向海中投放聲響探測設備，掌握潛艦的微弱聲波。該機型油耗低，靜音性優良。特點是既能在高高度高速飛行，也能在低高度低速飛行。其卓越性能在國際上深受好評。

目前，德國海軍使用8架美國洛馬公司製造的P-3 C，而法國海軍採用22架法國達梭航空（Dassault Aviation）的Br.1150「大西洋」二式（Br.1150 Atlantic Atlantique 2）。德法兩國巡邏機的主要任務都是監視俄羅斯的潛艇。由於老化嚴重，需要後繼兵力更新機隊。兩國不像日本頻繁使用巡邏機。因此，為了盡可能削減採購成本，今年4月兩國簽署了共同開發的備忘錄。

法國海軍的大西洋二式海上巡邏機。（圖/法國海軍）

日本政府相關人士表示，兩國對P-1的先進技術有興趣。為實現包括日本在內的3國共同開發，各國已啟動關於共享的技術和零部件等的討論。如果正式達成協定，有可能推動日本國産零部件的出口。日本政府2014年4月制定了「防衛裝備轉移三原則」，大幅放寬出口條件，企圖向海外出售軍備，但至今仍未獲得實際外銷成果。

德國海軍的P-3C「獵戶座」海上巡邏機是由荷蘭皇家海軍所購入的「二手機」，在進行中壽期性能提升後，將服役至2035年。(圖/Deutsche Marine Blog)

據本報先前報導，德國海軍在去年11月對P-3C獵戶座海上巡邏機的「任務系統」執行第二階段性能提升。該計畫將升級P-3C獵戶座的機載任務系統處理套件讓飛機可服役至2035年。「任務系統更新」是機隊升級的一部份，全案包含飛機結構中壽限性能提升，以及增加座艙支援儀器飛航規則(Instrument Flight Rules, IFR)能力。

(中時電子報)

文章來源：日本政府擬向德法出售巡邏機技術及零件

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