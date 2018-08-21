《時來運轉》亞運破天荒多家轉播 買運彩可抽iPhoneX

2018年08月21日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

買運彩看亞運，9/21可抽賓士。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

這一陣子往來大台北地區的民眾們應該都有看到一個斗大紅色圓形的台灣運彩LOGO以及「買運彩 看亞運 大獎跟著來」的公車廣告穿梭在各大街道，的確，這是台灣運彩為了挺中華健兒參加2018雅加達-巨港亞運所舉辦的促銷活動，凡9/13前購買運彩單張/筆1,000元以上(含)且完成登錄者，即有機會抽中賓士汽車等大獎。

買運彩看亞運大獎跟著來公車廣告。(台灣運彩提供)

4年1次的亞洲運動會(簡稱亞運)8月18日至9月2日在印尼雅加達、巨港及萬隆等地熱烈舉行，台灣運彩為了吸引更多民眾關注中華健兒為台灣爭取榮譽，除開盤支持外，也推出「買運彩 看亞運 大獎跟著來」促銷活動，9/13前不限球種、不限玩法，只要單張/筆購買1,000元以上(含)，且到台灣運彩官網活動網頁輸入相關資料，完成登錄者，即可參加抽大獎活動，獎項有賓士汽車1台、中華電動二輪車10台、iPhoneX 5台以及4K電視5台，預定抽獎日為9月21日(五)，在愛爾達3台公開抽出。

「買運彩看亞運大獎跟著來」抽獎活動。(台灣運彩提供)

第三波抽獎。(台灣運彩提供)

這次亞運破天荒有多家媒體聯合轉播，包括無線電視的公共電視、有線電視的緯來電視台、東森電視台、MOD的愛爾達電視以及OTT新媒體的Hami Video、ELTA OTT、LiTV、LINE Today等，希望大家在觀看比賽為中華健兒加油時，也可以買運彩、助體育、抽中大獎，把賓士開回家。

(中時電子報)