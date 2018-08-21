影》噁心慎入！雞腿有蟲在蠕動 店家：那是毛細孔啦

影》噁心慎入！雞腿上有蟲在蠕動 店家：那是毛細孔啦。（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
G腿上很活潑的蛆蛆（影/YouTube）

真是有夠噁心，一名網友抱怨中午買了4個便當，結果發現其中一個便當裡的炸雞腿竟然有蛆蟲在雞腿上爬。該網友氣得拍下影片找店家理論，沒想到對方超驚人，超離譜地表示，那不是「蛆」是「毛細孔啦！」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，他表示家人中午買了4個便當回來，其中3份被大人們花10幾分鐘就吃完，小朋友也不過花30分上下的時間來吃飯，但是小孩吃的慢，又不繼續吃了之後，他想說把便當吃完不要浪費，沒想到竟忽然瞄到蟲，嚇得直呼：「馬的咧！活生生的蟲蟲！」

原PO表示，他拍下雞腿有蟲的影片找上店家，想提醒對方要注意衛生，但對方竟然先是開口問:「你是用什麼手機？蘋果還是三星？」，接著離譜的是，另一名男子則稱「這個是毛細孔啦」；該網友質疑毛細孔怎麼會動，對方仍堅持「毛細孔而已」。

原PO當下不想多做爭執，氣得轉身要離開，沒想到又被另一人拉住，然後開口就說「不然500給你！」聽到這讓原PO不滿回道：「是要跟你們說要注意一下衛生而已，不是要求錢。但是你們開始處理方式就在推卸責任！雖然知道吃了不會怎樣，但是就感覺非常不舒服！」

網友們看完影片紛紛表示不舒服，「最好毛細孔會動啦！」、「我有點後悔點開影片，要吐了一直蠕動」、「被蒼蠅下蛋了」、「吃飯記得戴眼鏡」、「這真能掰啊，什麼樣的毛細孔會位移」、「衛生堪憂」、「可能從其他地方爬過來的吧，不然就是放很久了⋯印象中蛆只要超過60度就GG，我猜是炸完雞腿後才出現」。

(中時電子報)

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