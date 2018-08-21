他酸小英參觀的NASA非官方機構 慘被網友打臉

2018年08月21日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡總統到美國NASA參訪。(圖/翻攝自蔡英文總統臉書)

蔡英文總統到底是不是到NASA總部？國民黨新北市黨部副主委陳偉杰，晚間在自己臉書粉絲專頁上PO文，表示自己的美國友人「很肯定」的告訴他，蔡總統參訪的是NASA美國國家航空暨太空總署下轄的休士頓太空中心，裡面的「太空博物館」，另外他更狠酸希望NASA有給我們台灣總統與院長們免門票的優待。

陳偉杰在臉書表是蔡總統去的地方根本是博物館。圖/翻攝自陳偉杰臉書

陳偉杰在臉書上指出，美國友人對比了賴瑞隆立委PO出的找片，肯定的告訴自己，蔡總統與陳菊參訪的根本就不是官方機構，是NASA底下的「太空博物館」，這裡是美國各中小學、幼稚園戶外教學常去的熱門景點，現場會有穿太空衣的志工全程解說，最後陳偉傑不忘返酸蔡總統「希望NASA有給我們台灣總統與院長們免門票的優待，不至於花到台灣人的血汗錢，一般百姓花錢就能去看的太空博物館 ，台灣總統竟然把這當成美國官方機構、用媒體大肆宣傳來愚民實在是太荒謬！」

不過對於陳偉杰的質疑，就有網友貼出美國在台協為AIT的貼文打臉，AIT官方臉書粉絲頁寫道「蔡英文 Tsai Ing-wen 總統上週末來到休士頓，參訪了美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的詹森太空中心，並與太空人一窺太空的奧妙。」。

AIT再臉書的PO文。(圖/翻攝自AIT臉書)

此外在PTT上也有網友反批陳偉杰「好了啦 陳偉杰」、「我們最不缺的就是這種滅自己威風的垃圾」、「跟對岸說詞驚人（？）的一致」、「要買哪種票才有主任副主任+太空人導覽」、「所以那太空人和控制中心都是買票附贈的？」。

(中時電子報)