亞運》企業差點贏職業！男排5局大戰飲恨輸韓

中華男排劉鴻敏在網前扣殺。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導
無視對方攔網，中華男排隊長陳建禎殺球得分。(陳怡誠攝)

雅加達-巨港亞運瞄準男排金牌，且以眾多職業排球球星組成的南韓，20日晚間竟跟由台灣企業排球聯賽球員組成的中華男排，歷經125分鐘的5局大戰，才以3比2驚險贏球，難怪賽後黃建逢興奮表示，「我們差點用企業打敗職業！」

「我想就由這場比賽，可以看出我們的進步，也希望政府別輕易放棄排球！」黃建逢語重心長表示，會讓他這麼說，也是因為這場精采大戰吸引包含體育署長高俊雄、國訓執行長李文彬、中華代表團副總領隊洪志昌等官員到場觀看。

中華男排最後以21比25、25比21、21比25、25比23、12比15敗下陣來，卻讓現場觀眾看到一場決不放棄的好球賽，黃建逢說：「或許因為我們評估預賽排在小組第1或第2都沒關係，大家反而放輕鬆來打，才會打出這麼好表現。」

「這場球賽雖然輸球，但我仍很開心，因為我們展現絕不放棄的鬥志，好幾次都從落後追上，更重要的是，完全達到我設定的目標，也就是打出流暢度，」中華隊教練陳裕安說，「以往在國際賽的第1戰都很亂，但今晚並沒這樣。」

其實這支中華男排隊相當辛苦，在亞運開打前，才剛打完台北舉辦的亞洲盃男排賽，隨後馬上趕到印尼參加亞運，行程可說徹底滿檔，可是中華男排隊長「黑狗」陳建禎表示，打亞洲盃並未影響球隊狀態，反讓他們越來越好。

「能跟這麼強大的南韓交手，其實大家都很期待，但我們沒想太多，努力頂住壓力與緊張感，才能跟南韓打成這樣，」陳建禎說，「我們就是不讓南韓那麼輕易贏球，整場比賽打得很亢奮。」中華男排下役22日迎戰尼泊爾。

(中時電子報)

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