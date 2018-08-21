亞運》中華隊21日焦點賽程

2018年08月21日 00:30 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

亞運第三天，中華隊獎牌希望的項目之一射箭登場，21日先進行反曲弓女子及男子個人賽排名賽，2016里約奧運女團銅牌選手譚雅婷和雷千瑩，去年台北世大運男團銀牌好手魏均珩都會出賽；已經為中華隊拿下2金1銅的射擊，則是6屆亞運老將林怡君，搭配20日在男子不定向飛靶個人賽摘金的男將楊昆弼，出戰不定向飛靶混合團體賽，中華民國射擊協會理事長陳士魁看好兩人有機會奪金。

20日在自由車登山車下坡賽獲銀牌的男子選手江勝山，21日角逐男子越野賽；球類方面，羽球男團4強戰、女壘及女排，都是中華隊出戰中國大陸隊，女籃是中華隊對地主印尼隊，還有張凱貞、梁恩碩的網球女單16強戰等精彩好戲。

10:00起 射箭反曲弓女子個人排名賽 譚雅婷、雷千瑩、羅筱媛、彭家楙

11:00 自由車女子越野賽決賽 蔡雅羽

11:00 網球女單16強賽 張凱貞、梁恩碩

11:00 網球男雙16強賽 楊宗樺／謝政鵬

11:30起 射擊不定向飛靶混合團體 楊昆弼、林怡君

14:30 自由車男子越野賽決賽 江勝山

15:00起 射箭反曲弓男子個人排名賽 湯智鈞、魏均珩、饒廷宇、羅偉旻

15:20起 反曲弓混合排名賽

17:30 女排預賽 中華vs.中國大陸

19:00 羽球男子團體4強賽 中華vs.中國大陸

19:30 女籃預賽 中華vs.印尼

19:30 女足預賽 中華vs.馬爾地夫

21:00 女壘預賽 中華vs.中國大陸

（製表：陳筱琳）

(中時電子報)