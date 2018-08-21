老老照顧募款不到6成　弘道社工憂影響照顧品質

弘道老人福利基金會長期關注「老老照顧」議題並募款服務有需要的長者，但今年募款狀況低迷至今不到6成，社工無不擔憂影響照顧品質。（謝佳潾攝）

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弘道老人福利基金會長期關注「老老照顧」議題並募款服務有需要的長者，但今年募款狀況低迷至今不到6成，社工無不擔憂影響照顧品質。（謝佳潾攝）

台灣邁入高齡化社會，老老照顧不僅是趨勢，也衍生不少社會問題，弘道老人福利基金會長期關注該議題並募款服務有需要的長者，但今年募款狀況異常低迷，相較往年8月百分百達成率，目前竟不到6成，社工無不擔憂影響照顧品質。

弘道老人福利基金會表示，老老照顧是指65歲以上的長者相依為命，現今因住家型態的改變，老老並非僅指夫妻，也有是鄰居相互照顧，屏東6旬黃姓阿嬤在中風後，就是由住附近的7旬獨居阿公在照顧她與2名就讀國小的孫子，才能在除社工協助下生活無虞。

「如果我不在了，誰來照顧你？」弘道說，老老照顧最常面臨的就是其中一方走後，另一方如何生活，以及照顧方因照顧壓力大、不僅顧不好對方連自己也受罪，而政府雖有補助長者照護資源，但都僅限生活照料，老老議題應放在預防，意即把照顧壓力降到最低，讓它呈現一個良性循環達成雙贏。

因此，弘道在每年6至8月都會舉行老老照顧募款，提供高屏地區有需要的長者更好的服務，而長年下來募款效果都很好，不僅8月中旬能達標7成，截止時還會超標，但今年不知為何異常，至今還不到6成。

弘道強調，老老募款除用在人力成本外，也會幫無力繳費的長者支付費用，而經費減少等同照顧品質降低，這不僅難達預防效果，對弱勢照顧方更是慘忍，盼大眾能重視老老心聲。

(中時 )

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