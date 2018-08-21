香港夫妻花10年存600萬移民台灣 　愛上恆春創業傳遞幸福球

從香港移民來台的田曉（左）不捨妻子劉雅穎（右）因思鄉苦悶，特地利用當季水果製成「幸福球」，而這份貼心不僅融化愛妻，也成就了他的飲品事業。（謝佳潾攝）

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恆春小鎮有個浪漫創業故事，從香港移民來台的田曉，不捨陪他打天下的妻子劉雅穎因思鄉苦悶，特地利用當季水果製成「幸福球」，偷偷放在飲料中給對方驚喜，而這份貼心不僅融化愛妻，也成就了他的飲品事業。

田曉原在香港從事繁殖海洋生物工作，劉雅穎則是名鋼琴老師，夫妻倆工作相當穩定，但多年前到墾丁觀光後，深深愛上這塊土地的人情味，進而決定移民來台發展，他們花10多年存到600萬，2年前終於如願到恆春定居。

田氏夫妻來台後，受到不少貴人幫忙，陸續有工作維生，但仍有不如意時，而為愛走天涯的劉雅穎，依舊放不下家人，每逢思鄉時心情就很低落，田曉不捨愛妻憂苦，決定靠自己所學的調製飲品技術來哄對方開心，幸福球因此誕生。

「這是我送給太太的驚喜，為繁瑣生活加上一點甜。」田曉說，幸福球是用新鮮果汁為寒天果凍染色、再包裹當季水果而成，不僅顏色漂亮吃起來還甜甜的，這是他要給太太的甜蜜感，而他還會偷偷放在飲品裡給她驚喜，他強調，太太驚喜的表情，就是幸福的樣子。

幸福球的故事在朋友間傳開，有人鼓勵他藉此出來創業，而他本就有開飲品店的想法，在妻子的支持下，1年前正式營業，幸福球開始在恆春鎮內打出名號。

「幸福球是一種祝福。」田曉說，幸福球是商品，但也是愛與幸福的傳遞，就如同他與太太的經歷，他們在台灣的薪資不如香港高，但生活品質卻提升不少，只要學會在困境中為自己找出美好的事物，沒有過不去的關，他盼每個遊客都能因而感到幸福。

(中時 )

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