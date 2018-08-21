國民黨3個「太陽」最終誰出線？ 藍營大老看好他

4月新北市潑水節，前總統馬英九（右2）、前副總統吳敦義（右3）、新北市長朱立倫（右1）難得同台。（本報系資料照片）

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中時電子報

國民黨的3個「太陽」，前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫，到底誰有機會搶攻2020總統大位？台中藍營紅派大老、前台灣省議員童福來分析直指，3人中，他看好朱立倫。朱若想出線，前提是他的接班人侯友宜當選新北市長、小舅子高思博台南市長也不能選太差，加上他有處理兩岸關係優勢，機會不錯！

童福來指出，馬英九現在全省走透透，目的就是要保持參選2020的話題性，由於馬目前官司纏身，至少可以預留選不選的伏筆。他判斷，馬英九若年底九合一選舉後，還是動作頻頻，他接下來可能就會透過黨內程序，爭取參選2020，到時勢必會引起一波黨內角力。

至於吳敦義，童福來點出，吳確實有意代表國民黨參選2020，但目前他有個關卡，就是九合一選舉若沒絕對優勢(例如6都至少贏3都)，他要引咎辭職，等同斷送藍營共主地位。反之，若國民黨選得好，吳敦義會出頭。因此，關鍵就是要看台中市長選戰，盧秀燕是否勝出，盧秀燕成了吳敦義是否選總統的指標人物。

據中評網報導，朱立倫如果想出線，前提是接班人侯友宜能當選新北市長，小舅子高思博選台南市長選得也不要太差，而國民黨各縣市選舉結果，不會太好也不能太壞，到時再動用他岳父高育仁的人脈關係，很自然他就會成為藍營共主。加上朱立倫有處理兩岸關係的優勢，目前只有朱立倫、洪秀柱能夠跟大陸官方接觸，其中又以朱立倫最被兩岸共同認可。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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