8月21日三大報頭版要聞

2018年08月21日 07:15 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜20日合體出席「台北監督連線」成立造勢活動，宋楚瑜致詞時，大讚柯文哲在首都執政，很多想法都與親民黨相似，柯文哲敢說「兩岸一家親」，與親民黨看法相同，宋說，柯了解做為一個政治人物，最重要的就是務實！

九合一選舉倒數95天，台東縣長選戰出現煙硝味！國民黨參選人饒慶鈴陣營20日發布文宣，要求民進黨參選人劉櫂豪先辭掉立委，專心選縣長；劉櫂豪回應，選舉公職人員各類任期不同，是制度問題，毋須在個人問題上扭曲、攻擊。

台灣民意基金會昨天針對兩岸關係公布最新民調，不贊成「兩岸同屬一中」的比例，兩年間下滑了14.2個百分點，贊成者增加11.3個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這是一個明顯的轉變，印證「中國引力」在台灣增強中。

蔡英文總統赴洛杉磯買咖啡，引發大陸官民抵制85度C，蔡英文昨天在美國休士頓出席台商產業論壇時意有所指表示，台美擁抱相同信念，都致力於強化自由市場體系，保障企業能自由營運，不輕易受到政治力量干擾。「希望美國政府能持續與台灣一同捍衛這些價值」。

@旺報

美國點燃中美貿易交鋒戰火，甚至對全球許多國家實施懲罰貿易、關稅措施，從近期美債持有變化來看，各國表現反擊抗議態度，包含大陸、俄羅斯等國都透過大小不一動作拋售美債，除大陸6月小減44億美元，俄羅斯甚至已退出前10大持有國。市場人士觀察認為，當美國的霸道讓其他國家望美債卻步，事實上是在逼迫全世界去美元化，最終的結果就是美元紅利的消失。

北京首都環線高速全長940公里，其中大部分位於河北地區，目前已大部分通車。其中，通州至大興段於20日中午全線通車，標示著俗稱為「北京大七環」正式「閉環」，將使京津冀區域主要城市形成「一小時交通圈」。

從時速60公里的蒸汽機車，到時速350公里的復興號高鐵，50歲的薛軍在大陸駕駛了33年的火車，擁有蒸汽機車、內燃機車、電力機車、動車組4個時代的7本火車駕照，是大陸近萬名火車司機中為數不多的全能火車司機，也見證了大陸鐵路的飛躍發展。

今年適逢八二三炮戰60周年，儘管戰爭煙硝味已遠離，但當年金門可謂陸美台戰略角力前線。1960年美國總統大選期間，當時兩位候選人民主黨甘迺迪與共和黨尼克森，還曾以「是否要棄防衛金馬」作為辯論主題，至今仍為不少人樂道；而逾6000萬人收看，也讓金門（Quemoy）一躍成為國際焦點。

@工商時報

經濟部昨（20）日公布7月外銷訂單418億美元，創下歷年同月新高，年增8.4％，主因除了傳統貨品持續熱絡外，資訊通信產品、電子產品、機械等訂單也「回神」，同創新高，這意味進入電子產業旺季，景氣動能將接棒延續，全年外銷訂單總額可望突破5,000億美元大關，創下歷史新高紀錄。

上銀科技發展機器人有重大突破，昨（20）日發表有機器人心臟之稱的諧波減速機，齒形寬度、深度各僅2個髮絲，是全球第三家量產且符合國際標準的廠商，打破仰賴日、德供貨局面，上銀諧波減速機應用在上銀工業用機器人，也銷往日本及韓國，並與國內機器人大廠洽談合作。

中美貿易戰延燒，工具機業接單兩樣情，工具機族群上市櫃公司成外資狙擊的目標。上銀集團董事長卓永財昨（20）日表示，大陸產業轉型升級一定要智慧製造，美國再工業化也需要智慧自動化，台灣中高階工具機反而受益，尤其打入日本高階工具機廠供應鏈業者，商機可期。

經濟部投審會昨（20）日公布最新統計，今年前7月核准僑外投資件數為2,029件，較上年同期增加9.5％；投（增）資金額60.54億美元，較上年同期增加36.26％，金額增加主要拜7月荷蘭商美光科技（MICRON TECHNOLOGY B.V.）增資台灣美光半導體等大案所賜。

(中時電子報)