賴清德的溫暖太陽說 網友：還以為看到馬英九

2018年08月21日 07:37 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院長賴清德日前接受媒體專訪時，針對兩岸關係議題上，賴清德以伊索寓言中的「北風與太陽」為譬喻，期望中國扮演「太陽」的角色，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖，共同為兩岸創造「雙贏」，達到和平發展的目標。對於賴清德的發言，網友譏諷把賴清德的名字遮起來，還以為看到「前總統馬英九」，還有網友認為賴的「太陽說」比台北市長柯文哲的「兩岸一家親」還誇張。

賴清德17日接受《中國時報》的專訪，在兩岸關係議題上，賴清德認為兩岸應「求同存異」，「用對話取代對抗」、「用交流取代圍堵」。他更以伊索寓言中的「北風與太陽」來譬喻，希望中國扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖，共同為兩岸創造「雙贏」，達到和平發展的目標。

賴清德也表示，從前總統到馬英九，台灣都主張與對岸建立友善關係，雖然在九二共識上兩岸看法不同，但是大陸應該理解台灣有兩個政黨，理念不盡相同，雖然沒有接受九二共識，但總統蔡英文也有合理的主張，也盡力對大陸表達善意，希望大陸可以正視蔡英文的善意，以及台灣人民希望透過交流達到「雙贏」及「和平發展」的目標。

賴清德的太陽說一出，批踢踢網友譏諷「把名字遮起來還以為馬英九」、「這個我覺得就很馬英九啊」、「這我覺得比兩岸一家親還誇張阿」、「這能接受，罵甚麼兩岸一家親啊」、「想看獨派要怎麼轉彎」，有網友認為「行政院長發表外交談話根本越權」、「他說的是；不是92共識的92共識」、「智障執政黨，之前總統不是說過不再忍讓了」？

(中時電子報)